中國不認《舊金山和約》！ 蔡阿嘎赴日實測：習近平唬爛

網紅蔡阿嘎昨po出短片，「幫大家實測馬關條約有沒有強制續約？」結果實測無法走日本人的通道。（翻攝自蔡阿嘎IG）

中國與日本近日緊張局勢持續升溫，日本首相高市早苗提及《舊金山和約》，指日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣的法律地位。卻引起中國外交部不滿，強調從未接受過《舊金山和約》，此論述曝光引發熱議。網紅蔡阿嘎昨（2）日po出短片，「幫大家實測馬關條約有沒有強制續約？」結果實測無法走日本人的通道，讓他怒嗆「習近平唬爛洨」。

高市早苗先前因提及「台灣有事」等言論，引起中國強烈不滿，高市日前有提及《舊金山和約》，強調日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣的法律地位。中國外交部發言人毛寧11月28日在例行記者會上，回嗆《舊金山和約》對日本單獨媾和而發表的文件，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則。「其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法無效的。」

廣告 廣告

《彭博社》記者當時追問此事，指中日雙方於1978年簽署《中日和平友好條約》，中方當年也接受《舊金山和約》。中方現在立場是不再接受該和約了嗎？毛寧重申，中國從來沒有承認過《舊金山和約》中有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，從來沒有接受過《舊金山和約》。

此論述曝光引發各界熱議，蔡阿嘎昨天在IG貼出短影片，指自己人在日本關西機場，「幫大家實測馬關條約有沒有強制續約？」結果實測當然是無法走日本人的通道，讓他不滿怒嗆「X不行啊！習近平唬爛洨」。

更多鏡週刊報導

中國強調從未接受過《舊金山和約》 石明謹：所以台灣還是日本領土耶

「日本正妹」蓬蓬裙被貓咪當暖桌 真實身分曝光！千萬網友看傻了

高市早苗大麻煩來了？ 邱毅批還去惹怒中國：搞成萬箭穿心