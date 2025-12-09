中國不顧日本強震仍狂嗆！駐日使館發「蟷螂文」惹眾怒

中國駐日大使館在社群帳號Ｘ上狂嗆日本是螳螂擋車阻擋統一。翻攝畫面





日本昨（8）日晚間 11 時 15 分（台灣時間 10 時 15 分）發生規模 7.6 強震，震央位於青森縣東方海域，最大震度達 6 強，連東京都有 3 級搖晃。短短 18 分鐘後又出現規模 5.6 餘震，日本氣象廳緊急發布海嘯警報，民眾深夜倉皇避難，災情仍在持續，但中國駐日大使館未慰問日本災情，卻反其道在社群Ｘ（原 Twitter）帳號上狂嗆日本是「螳臂擋車」阻止中國統一。讓許多日本網感嘆：「這是大使館的官方帳號？」

中國駐日使館社群不顧日本地震，仍發文狂嗆。翻攝畫面

日本地震後，國際各國也向日本致意，總統賴清德今（9）日也在臉書發文，向日本人民致上誠摯關心與慰問。然而，就在國際聚焦日本災情之際，中國駐日大使館卻以完全不同的方式引爆爭議，不但未在第一時間表達慰問，反而先在社群 X 上發布政治性強烈的「蟷螂擋車」貼文，被網友批評「玻璃心比地震還敏感」。

中國駐日大使館在X官方頁面貼文，用日文加上藍色底圖表示：「企圖阻撓中國統一這一大事業的任何勢力，其力量也像蟷螂的斧頭一樣，一定會受到堅決反擊，以徹底的失敗告終。」貼文語帶威嚇，完全無視日本正遭遇地震與海嘯警報的災情氛圍，立刻引發大量網友不滿。

該貼文迅速累積超過上千則留言，大批日本網友湧入痛批：「如果你有常識，你現在應該擔心地震造成的損失，而不是寫這種東西。」、「每次你們說這句話，都像 B級軍閥片的老套台詞，大家都在笑。到底誰寫的？真的該改改。」更有日本民眾狂酸：「這竟然是大使館的官方帳號？如果這代表國家水準，那實在太令人遺憾了。」

許多日本網友則直言，貼文內容完全不像同情災難的官方態度，而更像是「把地震當舞台的政治操作」。

一般國際外交慣例中，當鄰國遭受重大天災，各國多會在第一時間發布慰問聲明。然而，中國駐日使館卻先拋出政治性強烈貼文，持續不斷地示威日本，讓「泱泱大國」整體觀感受到日本民間的強烈抨擊。

