彰化伸港73歲阿嬤，靠著賣鹹粥獨自拉拔孫子長大，不過愛孫兩年前失聯，被發現涉嫌跨境詐騙，遭到中國山西公安拘留，如今傳來好消息，鹹粥嬤的愛孫被遣返金門後，已經順利返家，他還原事發經過，也承諾阿嬤日後會學習一技之長，找正當工作。





中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"

等了快2年金孫終於回家! 鹹粥嬤與孫激動相擁(圖/民視新聞)









鹹粥嬤，緊緊抱著愛孫，盼了快兩年，兩人終於團圓。鹹粥嬤，難掩激動情緒，除了準備烘爐讓孫子過火，還有豬腳麵線，讓愛孫去去霉運。日前中國公安，無預警將柬埔寨詐團台籍嫌犯，透過小三通遣返金門，其中包含鹹粥嬤的愛孫，阿嬤接到孫子從金門致電後，匯款兩萬元機票住宿費用，終於盼到他回到身邊。

中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"

黃姓男子歷劫歸來還原事發經過 他說當初被朋友慫恿騙出國以為是高薪合法工作卻是惡夢的開始(圖/民視新聞)













而黃姓男子，歷劫歸來，也還原事發經過，他說當初被朋友慫恿騙出國，以為是高薪合法工作，沒想到卻是惡夢的開始，被迫從事詐騙工作，如果績效未達標還會被體罰，甚至也沒賺到錢，最後還被帶回中國服刑一年。





中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"

黃姓男子承諾往後的日子希望可以學習一技之長 找正當工作不要再讓阿嬤擔心(圖/民視新聞)













黃姓男子雖然平安回台，不過先前在台灣涉及詐其他，被檢察官諭知限制住居，並且限制出境、出海，全案繼續偵辦，黃姓男子也承諾，往後的日子，希望可以學習一技之長，找正當工作，不要再讓阿嬤擔心。





