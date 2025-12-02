中國中美洲最大外交挫敗？ 喊台灣復交2宏國總統候選人皆領先執政黨

我國前友邦宏都拉斯總統大選開票陷入膠著，選前都喊話要跟台灣復交的兩大候選人得票數僅差515票，宏國選委會主席表示目前情況為「技術性平手」，呼籲民眾耐心等待計票完畢。而這兩位候選人其中之一如果當選，並兌現承諾跟台灣復交，將使得中國遭遇數十年來在中美洲的最大外交挫敗。

阿斯夫拉領先納斯拉亞0.02% 重建黨續執政希望渺茫

宏都拉斯總統大選1號結束投票，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時領先，但競選總部氣氛冷靜，因為票數隨時可能翻盤。根據目前開出的選票，阿斯夫拉以39.91%的得票率，些微領先自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.89%，雙方差距只有515票。

廣告 廣告

宏國選委會主席表示，目前情況為「技術性平手」，呼籲民眾耐心等待計票完畢。而執政的重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率只有19.16%，延續執政希望渺茫。

川普力挺阿斯夫拉 威脅「選錯人就斷援」

目前領先的阿斯夫拉獲得美國總統川普大力背書，川普不但警告如果阿斯夫拉落選，將不再援助宏都拉斯，還特赦阿斯夫拉的政治盟友、宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），他被控走私毒品遭美國法院判刑45年，但不斷喊冤獲得川普採信。

選情陷入膠著，還傳出開票網站當機引發不滿，不過宏國選委會依法必須在30天內宣告結果。但不論最後由誰當選，中國恐怕都將遭遇數十年來在中美洲最大的外交挫敗，因為前兩名候選人都承諾當選後跟台灣恢復邦交。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

宏都拉斯大選將登場！兩大候選人喊台灣復交 彭博：台有望罕見勝北京

宏都拉斯前副總統：若明年當選將與台灣復交

證實與諾魯復交！中國外交部稱「一個中國是人心所向」