中國主持3方會談！泰柬同意鞏固停火 川普：是我的功勞

柬埔寨與泰國在中國大陸舉行3方會談後，已同意鞏固停火協議。圖由左至右為柬埔寨外長布拉索昆、大陸外長王毅、泰國外長西哈薩克。（圖／達志／美聯社）

柬埔寨與泰國29日在中國大陸舉行3方會談後，已同意鞏固停火協議，並恢復雙方交流。大陸外交部表示，3方就「透過共同努力、循序推動恢復正常往來、重建政治互信、改善柬泰關係並維護區域穩定」進行了深入交流。

據《南華早報》報導，大陸外長王毅29日於雲南省玉溪市，與泰國外長西哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）以及柬埔寨外長兼副總理布拉索昆（Prak Sokhonn）會晤，大陸外交部隨後便發布上述聲明。

在金邊與曼谷於27日同意「立即停火」的數小時後，王毅隨即邀請泰國與柬埔寨外長前往中國舉行會談。此前，中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍18日至23日才前往2國，穿梭調停衝突。

3國的軍事代表亦參與此次會談。根據大陸外交部聲明，王毅於29日形容這次3方討論「具有建設性，並取得重要共識。」

王毅表示，各方一致同意向前看、攜手前行，「停火協議來之不易，不能停滯不前，不能半途而廢，更不能重燃戰火，這並非人民所願，也不是中方所盼。」

北京方面還指出，中方特使4度穿梭訪問，重點聽取雙方意見，照顧各自合理關切，找到對話談判化解分歧的路徑。在各方共同努力下，柬泰軍方日前達成停火協議，中方對此感到欣慰。

大陸外交部也引述王毅的說法表示，此次會晤「希望能撫平衝突帶來的創傷，拂去彼此心中的隔閡，真正實現重歸於好，這才符合柬泰人民利益，也是各方共同期待。」

王毅強調，中方將始終做柬泰關係發展的促進者，願意提供一切必要協助和支持，包括停火監督、人道援助、掃雷合作等方面，期待並相信柬泰關係早日重回正軌。

然而，就在大陸外交部於29日發布聲明的數小時前，美國總統川普（Donald Trump）曾在「真實社群」（Truth Social）上發文宣稱，停火成果應該歸功於他。

川普於29日發文表示，他很高興宣布泰國與柬埔寨之間爆發的戰鬥將暫時停止，雙方將依照「先前同意的原始條約」重返和平生活。

報導補充，泰國與柬埔寨今年7月曾爆發為期5天的邊境衝突，造成數十人喪生，約20萬人從2側邊界地區流離失所。雙方在川普分別與2國領導人通話後，於7月28日達成初步停火協議。

隨後泰柬於10月下旬在馬來西亞吉隆坡簽署更正式的停火宣言，川普與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）皆到場見證。此舉當時被川普視為重大外交勝利，也成為他角逐諾貝爾和平獎的宣傳素材。

然而，在簽署不到2週後，泰柬之間的協議便破局。泰國總理參威拉恭（Anuthin Chanwirakun）11月10日宣布暫停履行協議，並取消釋放18名被俘的柬埔寨士兵。原因是當天有4名泰國士兵在該國東北部的四色菊府（Changwat Si Sa Ket）邊境踩到地雷受傷，其中1人更失去右腳。

12月7日開始，泰柬2國的暴力衝突進一步擴大，波及泰國東北部至少6個省分，以及柬埔寨北部與西北部的5個省分，並造成至少101人死亡、超過50萬人流離失所。據悉，這2個國家的陸地邊境衝突已持續超過1個世紀，起源於法國殖民柬埔寨後的邊界劃定爭議。

