中國主辦明年APEC恐要求遵守一中原則？梁文傑認了：狀況不樂觀

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

今年亞太經濟合作會議(APEC)日前於南韓慶州落幕，明年場地則為中國深圳，傳出中國要求台灣遵守一中原則才可參加。對此，陸委會副主委梁文傑今(11/6)表示，馬政府時期曾由前副總統蕭萬長代表參加，中方也曾多次抗議，明年狀況，恐怕不會更好。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

梁文傑下午召開陸委會例行記者會回應時事，針對中方要求台灣要參加APEC須遵守一中原則一事，他說，2014年時，也是在中國舉辦APEC會議，當時由時任副總統的蕭萬長代表我國參加。

梁文傑指出，當年蕭萬長參加時，中方在過程中不斷用各種方式貶低我國會員國的地位，包括對方不按照APEC慣例，派特使提出邀請，而是當作兩岸間的事情，派一位國台辦副主任過來。

梁文傑說，蕭萬長在會議期間，跟當時的美國國務卿凱瑞、日本首相安倍晉三進行雙邊會談，我國都收到中方抗議，在整個會議期間，就會談的事實當下也無法對外公布，直到回國後才對外透露相關談話。

梁文傑表示，對岸對於堅持的原則是密不透風，而當年還是馬政府時期，尚且如此，明年的情況恐怕不會更好，而各種狀況我國都會評估，也會堅守台灣會員國地位跟尊嚴。

