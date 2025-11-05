中國主辦明年APEC！台灣能否參加 財長回答

▲明年APEC峰會將於中國舉行，中國外交部指出，台灣參與須遵守一中原則。今（5）日在立法院財委會引發立委關注明年台灣能否順利，財政部長莊翠雲也做出回應。（圖／擷取自立法院議事轉播）

[NOWnews今日新聞] 明（2026）年APEC峰會將在中國舉行，中國外交部指出，台灣參與須遵守一中原則。今（5）日在立法院財政委員會也引發立委關注台灣能否順利出席？對此，財政部長莊翠雲表示，台灣是APEC的會員，各經濟體應該是平等的，主辦國也要有一定的高度，對各經濟體都必須給予平等、尊嚴，台灣也會在這樣情況下參加。

由韓國主辦的2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會剛落幕，不過，明年APEC峰會將於中國深圳舉行。外電報導中國外交部已表明，台灣參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則及APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。

今日在立法院財委會國民黨立委林德福質詢指出，明年APEC峰會將在中國舉辦，中國外交部已表示台灣要參與APEC必須遵守「一個中國」原則，目前兩岸對立情況升高，台灣明年還能參加嗎？

財政部長莊翠雲表示，台灣是APEC的會員，所有的經濟體在APEC中應該是平等的，主辦國也必須要有一定的高度，對所有參與的經濟體給予平等、尊嚴，台灣會在這樣的情況下參加。

林德福進一步追問現在政府很多政策都跟對岸對幹，陸委會有跟沒有一樣，對台灣明年參加APEC有沒有信心？莊翠雲強調，APEC主要以財政、經濟等主題，台灣也會以這樣的主題分享自身經驗，亦會聽取其他國家的經驗及整體區域趨勢走向。

