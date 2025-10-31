中國主辦明年APEC 楊珍妮：相信可與各會員國正常互動

中國明年將主辦APEC(亞太經濟合作會議)，各界關注台灣明年能否順利與會。台灣代表團人士強調，台灣是APEC正式會員，參與會議「是我們的權利」；今年我方雙部長之一的行政院經貿辦總談判代表楊珍妮表示，APEC是長期以來的多邊場域，相信台灣仍可以與各會員國做自然正常的互動。

今年由韓國主辦APEC，而隨著慶州APEC領袖週會議已進入後半段，各界關注明年將由中國主辦APEC年會，屆時台灣能不能順利與會、與會人員的安全有無保障。

台灣代表團人士強調，APEC是台灣多年來重要的國際多邊場域，台灣也是APEC正式會員，參與會議「是我們的權利」。

今年我方雙部長之一的行政院經貿辦總談判代表楊珍妮表示，相信台灣屆時還是可以與各會員國有正常互動。她說：『(原音)明年在中國舉行這個APEC部長會議，跟其他會員國的交往是不是會受到影響，我想APEC是一個長期以來多邊交誼的場合，如果在APEC會議之下，我相信我們還是可以跟各會員國做很自然的、正常的互動關係。』

事實上，2024年秘魯APEC峰會期間，包括我方在內的許多經濟體，都對中國申請主辦大會有各種疑慮與關切，尤其台灣特別關注中國「懲戒台獨22條規範」恐影響參與者人身安全，然而中國為取得主辦權，當時承諾遵守平等、APEC長年以來的規範與傳統做法，並保障人身安全下，獲得各經濟體有共識同意。

外交部長林佳龍30日在立法院答詢時明確表示，台灣明年一定會參加APEC會議，且是平等參加，但明年台灣與會時，中方是否趁機矮化或有小動作，「我們都必須做好因應及準備」。