中國乘客飛機上鬧事！ 「日本到上海」飛一半被迫返航

中國乘客鬧事！日本春秋一架原訂於12月1日晚間從東京成田機場飛往上海浦東的IJ005班機，因一名中國籍男乘客與空服員爆發激烈爭執，航班起飛約1小時40分後被迫返航，於晚間10時40分安全降落成田機場，事件引發各界關注。

根據「李老師不是你老師」X發文，爭執起因於該名男乘客要求調換座位，希望能與同行的女性友人坐在一起，但由於班機座位全滿，空服員無法協助更換，雙方因此發生口角。目擊乘客表示，該名男子情緒越趨激動，加上無法用日語漢機組人員清楚表達訴求，只能不斷向女伴大喊「你跟他解釋一下」，場面一度相當混亂。

衝突過程持續近2小時，機組人員多次勸導未果，為維護飛航秩序與安全，只能依程序啟動返航。航班降落後，機場航警立即登機處理，涉事男子隨後被警方帶走調查。

春秋航空日本於2日凌晨發布聲明指出，該事件屬於「旅客妨礙航班安全運行的非法行為」，強調當時機組已盡力協調，惟仍無法化解衝突，最終只能返航，並對其他旅客造成的不便深表歉意。

原班機也於當地時間2日上午10時重新起飛，並已於中午12時40分順利抵達上海浦東。

