中國乘「川普東風」凱旋邁入2026！美媒揭習近平新年2希望
彭博資訊報導，美國總統川普今年初重返白宮再度對中國大陸掀起貿易戰，中國國家主席習近平打出稀土牌翻轉局勢，又在外交舞台連下數城，如今正以凱旋之姿收尾。隨著北京挾優勢邁入2026年，外界關注習近平將如何把這股川普送上的東風化為實際成果，對此專家認為，習近平的新年新希望將是促使華府在對台灣論述及科技政策上做出調整。
面對川普重啟貿易戰，北京一手掌握稀土優勢，迫使美方在關稅與出口管制上作出讓步；另一手加速開拓美國以外市場，帶動對外出貨轉向，推動貿易順差首度突破1兆美元。
外交方面，習近平在九三北京大閱兵邀集逾20位外國領袖同台，展現對外聲勢。10月底，時隔6年在南韓實現川習會，川普更以「G2峰會」形容這場會晤，罕見呼應北京長期希望被視為與華府平起平坐的訴求。
尤其川普在這一年裡改動多項令北京不滿的政策，包括淡化針對中國軍事能力的出口管制、拒絕台灣賴清德總統過境紐約、加徵關稅與戰略夥伴印度及其他盟友轉趨緊張。同時，美國也淡出國際機構、縮減援助，讓中國有機會擴大影響力。
彭博指出，眼下習近平在貿易與外交戰線雙豐收，「今年習近平過得比預期的更好」，接下來的焦點是他將如何把上風轉化為政治與戰略收益。2026年初，德國、英國、愛爾蘭領袖將接連訪中、川普預計4月拜訪北京。
「習近平很可能懷著希望進入2026年，」哈佛大學甘迺迪學院教授米德（Rana Mitter）說，「希望能推動美國在對台灣論述與科技政策上作出調整。若能做到這一點，中國就能忍受關稅。」
另一方面，多名觀察人士指出，北京對外得分仍難掩自身結構性經濟弱點引發的難題，還有習近平整肅多名軍方高層也引發外界對解放軍對台動武能力的質疑。
「現在讓習近平頭痛的肯定不是外交，更不是川普，」前中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說，「我認為主要是中國內部經濟問題」。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）分析，「對中國而言，國內的動盪要大得多」。
