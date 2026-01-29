中國也掀「黃仁勳風潮」 簽名紅包炒到高價

▲ 輝達執行長黃仁勳今（29）日抵台，在此之前，現身上海陸家嘴一處菜市場，向攤販發放親筆簽名紅包。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 那個男人又來了！輝達執行長黃仁勳今（29）日抵台，展開一系列行程。在此之前，現身上海陸家嘴一處菜市場，向攤販發放親筆簽名紅包，每包金額為600元人民幣（約新台幣2,750元），沒想到這些紅包之後出現在二手交易平台上，價格最高被炒到99萬9,999元人民幣（約新台幣458萬元）。

輝達執行長黃仁勳今日抵台，在機場外與記者打招呼、問候，後續也搭車直奔飯店。這次訪台，他計畫出席台灣輝達尾牙，將與台灣供應鏈合作夥伴見面。

廣告 廣告

在抵台之前，黃仁勳先是拜訪中國，根據中國證券時報報導，黃仁勳28日上午參加完輝達深圳公司的活動後，於中午12時左右下樓，與現場人群互動並簽名，隨後黃仁勳乘車離開。

據了解，本次「中國行」黃仁勳已經陸續到訪上海、北京、深圳三大城市，他分別參加了三地分公司舉辦的新年活動，並參與對核心供應商的答謝活動。

除了參加年會外，本次中國行的主題是「逛吃」。在上海，黃仁勳出席了公司年會並到菜市場買菜，在北京他打卡了北京王府中環半山腰品嚐雲南菜，在深圳他吃了八合里牛肉火鍋。

黃仁勳日前現身上海陸家嘴一處菜市場的畫面意外掀起熱議，不僅親自品嘗小吃，還向攤販發放親筆簽名紅包，每包金額為600元人民幣（約新台幣2,750元）。

根據中國媒報導，不少網友與媒體發現，二手交易平台上出現多筆標榜販售「黃仁勳簽名紅包」的商品，部分賣家開價9萬 9,999元人民幣（約新台幣45.8萬元），甚至有人直接喊出近百萬人民幣的天價，顯示出黃仁勳中國行正在成為一部分人的「致富手段」。

針對紅包真偽問題，媒體實際聯繫部分賣家查證。一名賣家聲稱紅包是「一手原版」，並表示可提供影片驗貨；不過，當媒體進一步追問紅包來源時，對方卻疑似心虛改口，表示「需要再確認」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

將與蔣萬安會面、簽約？黃仁勳不知邀約、問媒體是否有空

輝達攜手英特爾開發晶片 黃仁勳：台積電「這個」才是最頂尖的

賣H200晶片給中國無國安風險！黃仁勳：期盼中國政府允許銷售