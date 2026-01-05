中國也有理由可以抓賴清德？專家：說給腦子進水的人聽的

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普對委內瑞拉發動軍事行動，並宣布已抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，引發全球關注；科技專家許美華說，「美國可以抓馬杜洛，就表示中國也有理由可以抓賴清德」，這種沒邏輯的話，真的是說給腦子進水的人聽的。

先前習近平（右）與委內瑞拉總統馬杜洛（左）握手，如今馬杜洛被美國抓走。（圖／翻攝自新華社）

許美華指出，果然，藍白政治人物跟支持者，開始在網路譴責美國粗暴，侵害委內瑞拉主權、違反國際法；還說美國可以抓馬杜洛，就表示中國也有理由可以抓賴清德。讓她滿臉黑人問號。

看到這種邏輯滑坡類比，真的很倒胃口，尤其是，這些人根本不是真的擔心中國來抓賴清德吧？只是想用各種話術黑美國、再洗一波「疑美論」罷了。中國一直威脅要用武力入侵台灣多久了？他們有理過國際法嗎？中國在各種國際外交場合欺負台灣，有需要理由嗎？

廣告 廣告

許美華指出，「民進黨立委沈伯洋說得好：講得好像中國在威脅我的時候很遵守國際法一樣⋯⋯」

中國整天上千顆飛彈對著台灣，戰機三不五時來騷擾，一陣子就拿軍演、兵推來嚇台灣人⋯

許美華說，你以為，中國從來沒有想過要對台灣總統發動「斬首行動」嗎？還需要看到美軍突襲委內瑞拉的神速行動，才能得到靈感、啟發嗎？

「美國可以抓馬杜洛，就表示中國也有理由可以抓賴清德」，這種沒邏輯的話，真的是說給腦子進水的人聽的。中國如果要想攻擊台灣、要抓台灣總統，根本不需要理由。到現在中國都沒有做，不是因為中國習大大佛心來著不想做；唯一理由只是，中國發動對台攻擊，沒有成功把握，更擔心引發美日國際同盟反擊引發嚴重後果。

簡單一句話，中國不敢比照美國抓捕馬杜洛來台灣抓賴清德，只是因為「做不到」。尤其是美國在最近幾年，大力協助台灣國軍提升軍備戰力和訓練之後。

許美華說，先跳過長篇大論，只想提醒這些貌似為台灣好、擔心賴總統安全的聲音：「如果你們真的擔心中國來抓賴清德⋯就更應該支持台灣加強自我防衛，提高國防預算。不用講廢話譴責美國，用點力氣譴責阻擋國防預算的藍白立委，比較有誠意。」

更多三立新聞網報導

中國恐學美國「斬首」賴清德？矢板明夫揪關鍵差異：這種擔憂是多餘

呼應中共敘事？鄭麗文斥美智庫造謠 綠揭國安淪「鄭習會」籌碼

林楚茵批鄭麗文「1言論」鬧國際笑話：台美互信最大破口！

勞工有福了！賴清德：今年還會再調薪 讓基本工資能夠跨過3萬元

