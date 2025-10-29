中國京東方品質太差 韓2大廠供應iPhone 17 98.6％面板

初次上稿10-29 23:22 更新時間10-30 07：15

〔編譯盧永山／綜合報導〕iPhone 17系列手機自推出後銷售優於預期，讓蘋果和相關供應鏈公司股價近日揚眉吐氣。南韓《朝鮮日報》29日報導，iPhone 17使用的有機發光二極體(OLED)面板，三星顯示器和樂金顯示器包辦了98.6%，中國最大面板製造商京東方(BOE)因品質問題，對蘋果的出貨量僅1.4%，業界看好三星顯示器和樂金顯示器的業績前景。

市場調查機構UBI Research的數據顯示，截至10月為止，iPhone 17系列手機使用的OLED面板總量估計約達8890萬塊，且形成了三星顯示器、樂金顯示器和京東方三足鼎立的局面。其中，三星顯示器的出貨量約為5730萬塊，占總數的64.5%；樂金顯示器以3030萬塊(34.1%)緊追在後，而京東方的出貨量只有約130萬塊(1.4%)。

業界預測，由於iPhone 17系列手機的銷售暢旺，三星顯示器、樂金顯示器等南韓2大面板製造商的出貨量將優於預期。

蘋果在iPhone 17系列中改善了相機、顯示器、電池等關鍵零件的規格，同時保持了價格不變，特別是入門款的晶片組性能得到提升，螢幕亮度和前置相機的畫質也有所改善，因此獲得了高性價比的評估。

市場調查機構Counterpoint Research分析，iPhone最大市場之一的中國，入門款的銷量幾乎比前一代iPhone 16翻了一番。日本瑞穗證券因此將iPhone 17的年出貨量預估，從原有的8800萬支上調至9400萬支，調幅高達6.8%。

蘋果今年針對iPhone 17的4個型號(Air、入門款、Pro、Pro Max)重組了面板供應鏈。三星顯示器為所有型號供應面板，保持最大供應商的地位，但單價相對較低的Air和入門款占比約為60%。樂金顯示器負責Air、入門款、Pro Max等3個型號，其中最高階的Pro Max占比達總數的70%。

在面板價格方面，入門款約為40美元(新台幣1225元)，Pro Max為60美元至70美元(新台幣1838元至2144元)，高出約1.5倍。業界分析指出，蘋果原本想將Pro Max型號的面板交給京東方，從而將樂金顯示器從Pro系列中排除，但由於京東方的品質問題，這個計劃出現了變故。

