中國京東方品質太差 韓2大廠供應iPhone 17 98.6％面板
初次上稿10-29 23:22 更新時間10-30 07：15
〔編譯盧永山／綜合報導〕iPhone 17系列手機自推出後銷售優於預期，讓蘋果和相關供應鏈公司股價近日揚眉吐氣。南韓《朝鮮日報》29日報導，iPhone 17使用的有機發光二極體(OLED)面板，三星顯示器和樂金顯示器包辦了98.6%，中國最大面板製造商京東方(BOE)因品質問題，對蘋果的出貨量僅1.4%，業界看好三星顯示器和樂金顯示器的業績前景。
市場調查機構UBI Research的數據顯示，截至10月為止，iPhone 17系列手機使用的OLED面板總量估計約達8890萬塊，且形成了三星顯示器、樂金顯示器和京東方三足鼎立的局面。其中，三星顯示器的出貨量約為5730萬塊，占總數的64.5%；樂金顯示器以3030萬塊(34.1%)緊追在後，而京東方的出貨量只有約130萬塊(1.4%)。
業界預測，由於iPhone 17系列手機的銷售暢旺，三星顯示器、樂金顯示器等南韓2大面板製造商的出貨量將優於預期。
蘋果在iPhone 17系列中改善了相機、顯示器、電池等關鍵零件的規格，同時保持了價格不變，特別是入門款的晶片組性能得到提升，螢幕亮度和前置相機的畫質也有所改善，因此獲得了高性價比的評估。
市場調查機構Counterpoint Research分析，iPhone最大市場之一的中國，入門款的銷量幾乎比前一代iPhone 16翻了一番。日本瑞穗證券因此將iPhone 17的年出貨量預估，從原有的8800萬支上調至9400萬支，調幅高達6.8%。
蘋果今年針對iPhone 17的4個型號(Air、入門款、Pro、Pro Max)重組了面板供應鏈。三星顯示器為所有型號供應面板，保持最大供應商的地位，但單價相對較低的Air和入門款占比約為60%。樂金顯示器負責Air、入門款、Pro Max等3個型號，其中最高階的Pro Max占比達總數的70%。
在面板價格方面，入門款約為40美元(新台幣1225元)，Pro Max為60美元至70美元(新台幣1838元至2144元)，高出約1.5倍。業界分析指出，蘋果原本想將Pro Max型號的面板交給京東方，從而將樂金顯示器從Pro系列中排除，但由於京東方的品質問題，這個計劃出現了變故。
更多自由時報報導
不是蘋果！傳台積電最先進A16製程首個客戶候選人是它
輝達成為首家市值5兆美元公司 更勝18年前蘋果首款iPhone紀錄
別再當盤子！好市多11種商品「品質差又貴」衛生紙、牛排上榜
獨家》金管會美女處長轉戰證交所副總卡關 只能先當業務委員
其他人也在看
「這App」快下載！ 能免費生成AI影片 還支援繁中
「這App」快下載！ 能免費生成AI影片 還支援繁中EBC東森新聞 ・ 12 小時前
iPhone 17 Pro現省1千！傑昇「不給糖就降價」 萬聖節特價表真香
傑昇通信本週末推出「萬聖節限定快閃」活動，從今天起一路狂歡到11月2日，購買指定品牌手機，最高享有破萬元的專屬折扣，像是iPhone 17 Pro（256GB），購機現折1010元，iPhone 17 Pro Max（256GB） 降價510元。品觀點 ・ 13 小時前
Apple市佔突破五成 中階手機陷淘汰壓力
【記者趙筱文／東京報導】台灣實體通路9月智慧手機市場明顯回溫，總銷售量達48.1萬台、較上月成長33%，銷售額因旗艦新品帶動暴增1.8倍，蘋果以51.3%市佔率居冠，三星18.5%、OPPO、vivo與Redmi分別為9.3%、7.8%與3.3%。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
配客嘉募資破億！跨足科技醫療、啟動亞太跨境循環新時代
台灣綠色新創配客嘉獲國發基金等投資 打造亞太永續物流網絡 【記者 王苡蘋／綜合 報導】主打循環經濟與淨零減碳的台灣好報 ・ 1 天前
三星Q3淨利激增21%；記憶體事業部營收創新高
MoneyDJ新聞 2025-10-30 10:21:59 李彥瑾 發佈韓國科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）（005930.KS）今（30）日揭曉財報，受惠AI商機龐大，記憶體訂單絡繹不絕，上季記憶體事業部營收創下新高，帶動淨利強勁年增逾兩成，激勵股價聞訊勁揚。 根據三星電子10月30日公布2025第三季（7-9月）正式財報，第三季營收達86.1兆韓元（約605億美元），較2024年同期成長8.8%；營業利潤12.2兆韓元（約85億美元），相比2024年同期11.25兆韓元大增32.5%，不僅創2022年第二季以來新高，亦優於Yonhap Infomax統整分析師預期的10.13兆韓元。 淨利12.22兆韓元（約86億美元），較2024年同期的10.1兆韓元激增21%。 三星第三季獲利強力開花，主要動能來自AI帶動高頻寬記憶體（HBM）需求急升，各大記憶體廠將產能優先集中於高利潤的HBM，排擠傳統DRAM的產能，推升DRAM報價持續走高，對三星獲利帶來明顯挹注。 觀察各主要部門表現，備受關注的半導體暨裝置解決方案（Device Solutions，DS）部門第Moneydj理財網 ・ 19 小時前
蘋果換新裝 擬加速OLED升級
據消息人士透露，蘋果正計畫為MacBook Pro、MacBook Air、iPad mini和iPad Air螢幕進行OLED（有機發光二極體）升級。其中iPad mini將率先採用OLED，最快明年推出、售價可能上漲約100美元。工商時報 ・ 1 天前
割毀國旗非言論自由！3台獨主張者高院改判有罪
在2005年國慶日，三名主張台獨的男女在新北市永和區中正橋上割毀十數面懸掛的國旗，事後被起訴。最初，新北地院判決三人無罪，認為其行為屬於言論自由的範疇。然而，檢方不服並提起上訴，案件經過長達八年的纏訟，最終在2025年10月29日，高等法院重新審理後，撤銷原判決，改判三人各拘役15日，得易科罰金。中天新聞網 ・ 20 小時前
合約綁到2029！NewJeans不服上訴 ADOR營收暴跌72％業界嘆：雙輸
韓國女團NewJeans的合約糾紛今（30日）迎來一審敗訴結果，首爾法院宣判NewJeans需回歸ADOR旗下，直到2029年合約期滿前都非自由身。而她們的律師今也正式發聲，即刻上訴。鏡報 ・ 17 小時前
AI 假黃仁勳虛擬幣直播引來十萬觀眾，真老黃人氣竟只有五分之一
昨天 NVIDIA 舉辦了一場 CEO 黃仁勳主講的 GTC 活動，大約有兩萬人同時在線觀看。而根據 PC Gamer 的報導，有心懷不軌之人趁此機會進行了一場「李鬼」直播，沒想到 AI 假老黃宣傳虛擬貨幣投資竟然吸引到了五倍觀眾。Yahoo Tech ・ 16 小時前
盼開放高登島觀光 陳雪生：官兵寂寞，久了可能同性戀
國民黨立委陳雪生今（30日）於立法院交通委員會質詢時，針對馬祖觀光發展提出開放高登島觀光的建議，他表示，金門大膽、二膽島已對外開放，希望觀光署行文國防部研議可行性，陳並指出，高登島僅有20、30名官兵駐守，「非常寂寞，日子一久，同性戀都有可能啦」，不尊重性傾向的發言，讓觀光署長陳玉秀當場仰頭苦笑。鏡新聞 ・ 14 小時前
中國男玩刮刮樂中「100萬」 請假衝去兌獎被告知「詐騙新手法」
根據《九派新聞》報導，這名男子是在地鐵站的流動攤販購得兩張俗稱「大7」的體彩刮刮樂，刮出「中獎100萬元」後，還特地請假前往兌換，結果被工作人員當場識破。據《南方都市報》進一步揭露，這名市民並非個案。近期包括青海、內蒙古、江蘇等多地體彩中心皆接獲類似案例，出...CTWANT ・ 1 天前
徐巧芯關注美售66架F-16V戰機延遲交付 卓榮泰稱依法求償
台灣向美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，計畫在2026年前完成交付。國民黨立委徐巧芯關注這66架F-16V交付延遲如何處置。行政院長卓榮泰28日在立法院備詢回應，延遲部分產生不當得利損害中廣新聞網 ・ 1 天前
SNK 2025電競世界大賽10月31日開打！《餓狼傳說》冠軍獎金高達4600萬元
SNK 的年度電競盛事「SNK World Championship 2025 世界大賽」將於美國 DreamHack Atlanta 舉辦，預計台灣時間 10 月 31 日晚間開打，除了總獎金高達 410 萬美元之外，台灣好手們 ET、ZJZ、NICEBALL 當然也會參戰，有空的不妨在線上收看直播幫忙加油吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前
以為開新店! 超商諧音改名"犬家" 新莊限定主題店萌度爆表
財經中心/陳致帆、郭文海 新北報導以為是惡搞嗎？新莊一間連鎖超商，最近悄悄換上新招牌，變身"犬家"，不少民眾路過都嚇一跳，以為是假冒店家。但其實這是為了響應日本"犬之日"，特別和人氣柴犬網紅合作，打造的主題限定店，萌度爆表，掀起民眾打卡熱潮。民視記者陳致帆：「街頭隨處可見的便利商店，前方就有一家，不過抬頭一看，招牌怎麼變成犬家，還以為是山寨版超商。」招牌改成"犬家"！還玩起諧音梗。（圖/民視新聞）以為超商換老闆了嗎？別緊張！走進去一看，架上飲料、麵包通通都還在。原來是為了響應日本的"犬之日"，連鎖超商突發奇想，把招牌改成"犬家"！還玩起諧音梗，不少路人經過嚇一跳，還以為開了間寵物商店。民眾：「以為是寵物店賣貓貓狗狗的。」民眾：「以為是全家換老闆。」民眾：「嚇一跳覺得那狗好大隻哦。」玻璃窗貼，好幾隻柴犬、有白柴、黑柴、還有赤色柴，雖然驚訝，但不管怎樣，民眾依舊先拿起拍照，甚至有人特地帶著狗狗來朝聖。連鎖超商業者和人氣寵物網紅，在新莊聯手打造主題限定店。超商在粉專上附上照片證實不是盜版。（圖/民視新聞）超商在粉專上附上照片證實不是盜版，還搞笑寫上"歡迎光臨"，貼文曝光後，有人說"以為是ai生成"、"這是台灣ㄍㄡˊ語嗎"、這個諧音太斜了吧？民眾：「是蠻新奇的，然後覺得因為有柴犬嘛，所以我想說帶狗狗來看一下，有什麼有什麼紀念的商品。」民眾：「Theads上面看到有這個資訊，就是今天特別過來看一下這樣子，覺得還不錯然後改了這個招牌，讓人覺得說，有那種眼睛為之一亮的感受。」民眾：「建議下次喵喵日。」除了全家改名"犬家"，7-11為了響應寵物友善生活，也推出折扣，萊爾富甚至設置寵物商品專區，業者紛紛出招，不只吸睛，也要趁勢搶攻毛小孩商機！原文出處：以為開新店！惡搞諧音改名"全家變犬家" 新莊限定超商主題店萌度爆表 更多民視新聞報導震撼! 傳高薪延攬台積電資深副總羅唯仁 英特爾:不回應搶"普發一萬"商機! 百貨.超商.銀行各推優惠台灣烘焙市場年逾1600億 堅果商聯手麵包冠軍調理美味民視財經網影音 ・ 23 小時前
《英雄聯盟》CFO老將Kaiwing達個人里程碑！九年生涯成第11位國際賽1000助攻選手
2025《英雄聯盟》世界大賽正在火熱進行淘汰賽階段，今年屢次上演大驚奇，帶領台港澳賽區重返世界賽八強的 CFO 戰隊遺憾在昨（28）天不敵強敵 KT，遭直落三止步八強，結束今年的驚奇之旅。不過，對於輔助 Kaiwing 來說，他也達成了個人里程碑，在成為職業選手 9 年後達成生涯國際賽 1000 助攻紀錄。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
統一助陣！PChome使出洪荒之力 催生新Baby「超速配」
統一集團投資網路家庭PChome並成為單一最大法人股東後，各界都在看統一的電商版圖要如何集結資源做出綜效。而今（30）日出席自家雙11記者會的PChome執行長張瑜珊也透露，剛推出一個月的新服務「超速配」挑戰9小時到貨，就是結合統一和網家雙方資源而出的新Baby，提供消費者另一種物流體驗，她也不諱言，精算下的配送成本較一般宅配更爲便宜。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
陸15名「00后」被捕 竟用家用印表機製千萬假鈔
近日，北京警方破獲一起涉及15名「00后」的假幣製造案件，這些年輕犯罪嫌疑人甚至還包括未成年人。他們利用家用打印機，非法製造了高達250萬元人民幣（約1080萬元新台幣）的假幣。該案件引起了社會的廣泛關注。中天新聞網 ・ 16 小時前
ASUS NUC 15 Pro 開箱實測｜全能型的辦公室與家用迷你 PC
雙11、聖誕季即將到來，這邊跟大家分享一款壹哥平常居家、出遊、出差會使用到的「迷你電腦」，你沒聽錯！不是平板、不是筆電，是迷你電腦。這是一款由華碩團隊長期開發的 ASUS NUC 系列miniPC ASUS NUC 15 Pro，規格上採用的是 Intel Core Ultra 7 255H，支援 WiFi 7、藍牙5.4。我覺得對於極簡主義者，或者學生、教師的生產力需求來說，功能全面、外型小巧的它，是相當值得推薦的。壹哥的科技生活 ・ 19 小時前
大陸突買美豆18萬噸 旅美教授揭北京真正殺傷力
美中第5輪經貿磋商為30日登場的川習會達成「正面框架」，美國財長班森特預告中國大陸將恢復大量採購美國大豆多年。對此，旅美教授翁履中直言，這場「買豆」行動只是更大棋局中的一部分，「川普要面子，中國大陸給得起，但北京要的是裡子，包含時間、技術與產業升級的空間」，引發討論。中時新聞網 ・ 21 小時前
【一文看懂】旅拍神機OPPO Find X9系列價格公布 上市大禮包最高破三萬
OPPO台灣於今（30）日宣布，推出全新Find X9 系列——Find X9 Pro與Find X9兩款機型；Find X9 Pro提供霜月白、曜鈦灰兩種顏色，16GB+512GB售價NT$38,990元；Find X9提供鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，12GB+256GB售價NT$28,990元；OPPO哈蘇專業增距鏡套裝售價NT6,990元，即日起陸續開賣。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前