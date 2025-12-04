中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄

國際中心／倪譽瑋報導

日本記者實地前往京都，發現中國遊客不來，人潮還是很多。圖非當事景點。（示意圖／資料照）

近期中日關係緊張，中國祭出旅遊示警，要公民別去日本，導致日本的陸客有所減少。缺乏中國遊客，是否會重創觀光業？日本記者實地探訪京都，發現人還是很多，有來自日本與世界各地的遊客，部分路段還有遊客與車爭道，場面火爆讓記者直呼「簡直就是人間地獄」。

中國旅客減「京都會變空城？」日媒好奇實地走訪

據外媒《今日日本》（Japan Today）報導，先前日本首相高市早苗「台灣有事」言論發表後，中國、日本關係陷入緊張，中方發出「不要去日本」的警告後，佔日本外國遊客最大宗的中國人近來紛紛取消赴日行程。

廣告 廣告

居住在日本中部關西地區的記者高木遙（Haruka Takagi）好奇，這場外交爭議究竟會如何影響日本的主要旅遊景點？中國旅客數量驟減，昔日旅遊勝地是否會成一座「空城」？以越來越受到外國遊客青睞、外國人數量時常超過日本人的「京都」作為觀察重點，高木遙展開實地訪查。

多國遊客填補中國人缺口 人潮與寬敞交錯

第一站是祇園商店街（Gion Shotengai），它從祗園四條車站延伸，通往歷史悠久的祗園藝伎區中心地帶，途中充滿紀念品店與餐廳，平日人潮也是絡繹不絕。高木遙觀察祇園商店街，還是有人潮，雖然沒有完全擠滿人行道，但得跟著人流走，無法暢通無阻。

祇園商店街有半數是日本人，也有來自世界各地的遊客，在非日本遊客中，高木遙發現各國的人都有，似乎沒有特定地區的旅客佔多數。在經過花見小路、步行前往最著名的地標之一「清水寺」時，路上倒是出乎意料地寬敞舒適，高木遙懷疑清水寺本身「也會保持這種平靜的狀態」。

清水坂人車爭道混亂 記者形容：人間地獄

然而清水寺的狀況讓高木遙大為震驚，通往寺廟的斜坡兩側林立著商店和餐館，停車場亦停滿了車，整個場地人潮瞬間變得龐大，奇特的是，日本人遊客的比例迅速下降，外國遊客的比例大幅上升，高木遙認為，來自亞洲國家的遊客可能稍稍多於其他地區，但還是能見到來自世界各地的人。

到了清水坂（Kiyomizuzaka），高木遙發現街上行人熙熙攘攘，但也有車輛通行，由於街道狹窄，車輛行駛速度並不快，人群便隨意在馬路上穿越，許多司機被堵住時不滿地猛按喇叭，這一幕讓她非常不舒服，交通狀況糟糕，讓高木遙直呼「簡直就是人間地獄」。

日本、國際遊客集結京都 旅遊業未明顯動搖

之後高木遙回到靠近市中心的地方，前往號稱「京都的廚房」的錦市場（Nishiki Market），這裡也是人山人海，幾乎都是國際遊客，十年前錦市場多為販賣日本家庭會吃的新鮮蔬菜、家常小菜，如今商品有出現變化，更精緻、更時髦的食物變多，如高級壽司、海膽等，宛如轉為「遊客小吃攤」。

最後高木遙來到四條通（Shijo Street），擁有許多知名百貨公司和購物中心，可謂京都最繁華的地區，路上人潮洶湧、遊客們緩慢移動，部分似乎因為擁擠而面露不滿。京都之旅下來，高木遙總結，中國祭出旅遊示警後，京都遊客數量可能有所減少，但仍是熱門旅遊勝地，整體而言比幾年前擁擠得多「正因如此，中國人數量下降並不會重創京都的旅遊經濟。」

更多三立新聞網報導

全聯1罐頭上架 便宜量又多！老饕也讚「最強」：白飯小偷

這縣市執法更嚴了！鎖定「4大交通違規」 小心噴12萬

「獵龍黑狗」大戰綠鬣蜥 10秒內就解決！牠叼著戰利品飛奔

54歲女昏倒送醫 被誤判已身亡！她掙扎2小時後「死在太平間」

