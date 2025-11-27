中國人不來了！日本燒肉店崩潰哀號「幫幫我」 1張照曝真相千萬人朝聖

國際中心／林昀萱報導

中國因日本首相高市早苗台灣有事論祭出禁日令。（圖／Pixabay）

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵協防台灣，挺台發言引起中國強烈反彈，甚至擴及外交與旅遊層面。一間日本燒肉店近日曬出業績報表哀號「中國觀光客沒了快撐不下去」，不過報表上的一組數字顯示其實業績非常好，用事實反諷中國吸引超過1060萬人次瀏覽。

高市早苗「台灣有事即日本有事」說引發討論，中國駐大阪總領事薛劍更脫序放話，揚言要斬首高市，言論震驚日方，也讓中日緊張關係升溫。中國近日罕見發布「禁日令」要中國公民「近期暫勿前往日本」，並停止水產品進口；日本駐中國大使館也發布「安全對策」呼籲日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

日本燒肉店曬出單日客人數反諷中國禁日令。（圖／翻攝自別府焼肉春香苑Ｘ平台@syunkoenbeppu）

就在禁日令發酵的同時，一家位於大分縣別府市的餐廳「別府燒肉春香苑」26日曬出單日業績報表寫道：「中國觀光客沒了，快崩潰了，誰來幫幫我啊」，還附上哭臉符號。不過由老闆露出的報表數字，可以見到一天有98組、227位客人，其實在平日來看生意相當不錯，老闆也在留言區為誤導大眾的言論道歉。

這篇反諷貼文顯示出日本店家對中國祭出禁日令的不以為然，吸引超過1060萬人次瀏覽，超過2萬人點讚。日本網友笑回：「蓬勃發展」、「忽視日本遊客的後果…」「這是我最喜歡的餐廳，所以如果它變得更有名，我會很擔心」、「是時候別再依賴中國了」、「趁著沒有中國遊客，何不在別府溫泉享受一個安靜的新年假期，並在春香園享受溫泉和美味的烤肉呢？」「生意興隆到讓人忍不住笑出來」。

店家也接受日本媒體《NewSphere》採訪，強調營業多年受到當地人喜愛，本來就不倚靠中國客人，並透露並沒有感受客流量有明顯減少。

