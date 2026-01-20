中國人不來沒差！2025訪日遊客首度突破4000萬 消費額達9.5兆日圓

日本國土交通大臣金子恭之宣布，2025年旅日外國遊客首度突破4000萬人次，觀光消費總額達到約9.5兆日圓。 圖：江戶東京建築園 / 提供(資料照)

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗拋出「台灣有事」說，引發中共不滿，以經濟手段報復，敦促中國公民避免前往日本，試圖用旅遊業向東京施壓，雖然中客確實有減少，但似乎對日本整體觀光影響不大。日本國土交通大臣金子恭之宣布，2025年旅日外國遊客首度突破4000萬人次，觀光消費總額達到約9.5兆日圓。

根據日本官方統計，繼中國政府11月祭出禁旅日令，12月中國赴日遊客約為33萬人，較2024年同期60萬人次少了45％，但對日本觀光影響似乎不大。綜合日本媒體報導，國土交通大臣金子恭之今日宣布，去年2025年旅日外國遊客首度突破4000萬人次，估達4270萬人次，較2024年的3687萬人次增長16％，訪日遊客的消費總額也增長了17％，達到約9.5兆日圓，寫下歷史新高。

根據統計，2013年訪日外國遊客首度超過1000萬人次，2016年突破2000萬人次，2018年破3000萬人次外國遊客。雖然疫情期間旅遊受到影響，不過在2024年創3687萬人次訪日紀錄，如今2025年則再寫下新高，破4000萬人次，估達4270萬人次。這是連續兩年創紀錄。

事實上，日本政府已設定目標，希望在2030年將訪日外籍遊客人數提升至每年6000萬人次，並將消費額增加至15兆日圓。金子恭之表示，2025年外國旅客突破4000萬人次屬於重大成果，未來除持續推動各國和地區旅客訪日外，「我們還將繼續努力實現永續觀光發展，包含吸引高消費族群（訪日）、解決過度觀光等議題。」

