中國人不到日本旅遊 北海道商家：不影響！因台灣客好多

中國政府因為不滿日本首相高市早苗先前提出的「台灣有事論」，祭出一連串手段，包括不鼓勵中國人到日本觀光、禁日本水產進口等。不過北海道函館的業者表示，面對中國的反制手段，對他們來說影響不大，因為「台灣客好多」。

據《札幌電視台》報導，中國祭出「不建議中國人來日本觀光」，並砍掉12班中國往來日本的航班，中國團客也紛紛取消在日本旅遊的預定。不過函館的商家指出，面對中國的措施，對當地商家的觀光商機，影響不大，就有商家說：「我們在新冠肺炎疫情前，就沒有把整個觀光市場押在中國人身上，而是有來自不同地區的觀光客。」所以商家指出，即便中國旅客不來，還有其他國家的旅客前來，因此影響或損失並不會太明顯。

另外還有商家稱，現在來自台灣的旅客非常多，所以他店裡的業績根本沒受影響，「一切都很OK」。從電視台拍攝的影片可見，現場的確有相當多的台灣遊客。

另外同樣是人氣觀光景點的美瑛町，記者走訪當地的重要觀光景點「青池」，發現現場除了外國遊客，日本本地遊客也不少。就有日本遊客說，她希望觀光客反而可以少一點，這樣的旅遊比較舒服；另外還有一名日本女遊客說，如果遊客太多的話，反而飯店房間不好訂且價格飆高，反而會阻礙日本國旅預定飯店。

日本觀光局數據顯示，2025年前3季度中國赴日旅客達748.72萬人次，為日本最大客源國。日本野村綜合研究所研究員木內登英指出，若中國旅客大幅減少，日本GDP可能縮減0.36%。



