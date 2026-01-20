中國人不去很傷？ 日本2025外國旅客「大增16%」總人次、消費創新高

日本外國遊客持續增加，2025年總人次約將來到4,270萬人次。（讀者提供）

日本與中國的關係去年11月因為首相高市早苗的「台灣有事」相關言論而陷入緊張，中國方面呼籲避免前往日本、開放免費取消機票，藉此「制裁日本」。日本國土交通大臣今（20日）表示，2025年訪日外國旅客人數較前一年增加16%，約來到4,270萬人，總消費金額也連續3年創新高。

訪日人數破4千萬大關 刷新疫情前紀錄

綜合《讀賣新聞》等日本媒體報導，國土交通大臣金子恭之今在內閣會議後的記者會上宣布，2025年的訪日外國旅客人數將首度超過4,000萬人大關，預計將達到4,270萬人次，較前一年成長16%。

日本的外國旅客數在2019年創下約3,188萬人的紀錄，隨後就面臨COVID-19疫情影響，如今疫後旅遊經濟復甦，再加上日圓貶值影響，訪日旅客人數連續兩年創下歷史新高。

日圓貶值促進旅客消費 中國人變少歐美人變多

由於日圓貶值，日本的住宿與購物對外國旅客來說相對便宜，2025年訪日旅客的總消費金額也較前一年增加約17%，來到9.5兆日圓（約新台幣1.9兆元），連續三年創下新高。

2025年的訪日旅客中，中國旅客約佔整體的2成多，但在11月因為高市早苗的「台灣有事」言論，中國政府呼籲避免前往日本，2025年12月來自中國的旅客較去年同期大減45%，約33萬人，是最近4年來首次低於前年同月水準；但來自歐美、澳洲的旅客則是年增22%，約720萬人。

2月農曆新年即將到來，為了因應減少的中國旅客，金子大臣表示希望可以促進各國的旅客到日本旅遊，也會努力讓中國旅客早日「重返日本」，在促進觀光的同時也會兼顧居民生活品質。

2025年各國的訪日旅客等詳細數據，日本觀光廳將於明（21日）進一步公開。

