中國人不去日本世界歡騰！旅日達人揭「撿便宜」目標 機票沒降原因曝

為了報復日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，中國政府公開建議民眾停止前往日本旅遊。圖為訪日民眾示意圖。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗因「台灣有事」相關發言，讓中國玻璃心碎，針對中國民眾祭出勿赴日旅遊提醒，許多中國國籍航空取消航班，讓日本和台灣等多地遊客雀躍不已。現在日本旅遊正是時候？旅日達人林氏璧指出，中國團客大量取消，主要影響接待中國旅客團客較多的飯店，這些飯店可能有降價促銷的現象，有機會撿到便宜。

中國的旅遊與水產品進口制裁，對日本並未造成明顯的影響？林氏璧在資深媒體人黃暐瀚主持的廣播節目中提到，大量中客取消遊日，衝擊最大的很可能是在日中企一條龍服務、中國航空公司與中國旅行社。

由於2023年後，中國就已取消日本水產品進口，隨後（2024年）日本已找到「替代出口」的國家，早已降低對中市場依賴度。

此外，疫情結束後，大量旅客湧進日本，日方社會各界早有「過度旅遊」的討論與反省，此刻降低旅遊人數，對日本來講，也許反而是紓解旅遊壓力。

中客取消赴日，台客現在去日本，是否正好搶便宜？林氏璧坦言，機票影響不大，台灣赴日的旅遊需求不降反升，機票不會因此變便宜，因為減少的是中國遊客，而非台灣旅客的需求仍強勁，所以機票可能反而會變貴。

不過，林氏璧也點出台灣遊客可撿便宜的目標，突然遭中國團客取消訂房的飯店，有機會低價釋出房間，但陸客佔比不高的飯店，很可能完全不受影響。建議台灣遊客可鎖定中國遊客佔比較高的地區（如關東、關西大城市）的飯店，或許有機會找到因退房潮而降價的房源，需主動上訂房網站查詢。這些地方可能也比較會感受到中國旅客有所減少。

最後他提到，現在台幣兌換日幣已經來到1：5，台灣旅客在日本飲食購物，應該會相當有感。

