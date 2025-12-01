中國人不去日本旅遊了，都去哪裡玩呢？圖／翻自《函館新聞》

中國當局因不滿日本首相高市早苗支持「台灣有事論」，祭出一連串抵制措施，其中包括鼓吹中國人不要到日本旅遊，並取消中國往來日本的航班。現在這些需要旅遊的中國人，必須轉往其他國家，包括南韓、東南亞國家、俄羅斯等歐洲國家，現在成為中國人的旅遊首選地。

據日本《產經新聞》報導，有中國旅行社的女職員表示，過去日本一直是中國團客最愛的旅遊地，但隨著「抵制日本」的浪潮來襲，原本平均每週都有數十人出團的赴日旅遊團，在近期都紛紛取消。但這些中國旅客，紛紛轉往俄羅斯、歐洲、亞洲其他國家來旅行，而且人數暴增中。

另外在郵輪旅遊，原本前往日本停靠的行程，現在也都轉往停靠南韓與東南亞國家。不過報導也提到，雖然中國團客減少赴日旅遊，但個人自由行的動態仍在觀望中，目前較未有明顯的變動與影響。

中國近期的「抵制日本風潮」除了反映在旅遊，其他娛樂事業也受到影響，包括日本天后濱崎步在上海的演唱會，被迫臨時取消，最後濱崎步選擇「無人觀看」的狀態下，完成所有演唱會演出，並錄製成影像，表示未來會選擇合適時間公開。另外日本《海賊王》主題曲歌手大槻真希在上海表演時，歌曲唱到一半，則是直接被斷電關燈「請下台」。



