中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」

中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。

中國人不來 京都、東京人笑開懷

據日本《Daily新潮》報導，自去年11月中國當局對日本祭出一連串抵制手段後，京都市內的中國遊客明顯減少，就有當地人說：「以前中國客多的時候，一堆人在路上亂吸菸、亂丟菸蒂，還有很多違法計程車，還有人直接跑進馬路中央拍照，或者追著藝妓拍照，反正就是有一堆迷惑行為。但現在中國遊客大幅減少，這些迷惑行為也跟著減少了。」甚至有京都人說，真希望中國的「抵制政策」可以持續下去。

另外在東京淺草經營飯店的業者說，中國人不來，確實造成營業額下降，為了吸引其他國家的旅客前來，他的飯店就會進行促銷活動，例如原本一晚1萬日幣的房價，降為8千-9千日幣來促銷。業者說，雖然營業額看似減少，但他們不會因為中國客不來而感到遺憾，因為中國客住宿過後，後續的清潔問題，才是耗費更大的人力物力成本。

業者指出，很多中國客住宿後，整個房間弄成跟垃圾屋一樣，滿地都是垃圾，或者泡麵湯汁撒滿地。業者還說，衛生備品全被拿走就算了，就連吹風機都會不見，他們後續再與住客聯絡，但他們都已經回去中國，所以等於也找不到人，業者只好自行吸收清潔與更換新備品的成本。

合掌村、北海道人未受惠 中國客「亂爬墳墓」迷惑行為持續來

對於中國人不來，雖然京都人與東京人笑開懷，但對合掌村所在的白川鄉，就沒那麼高興了。白川鄉人指出，他們並沒有感受到中國客減少，甚至還發現更多迷惑行為，例如在雪地裡亂丟垃圾，春天融雪後，就會看到滿地垃圾。另外還有中國人，為了玩雪，會亂闖私有地，甚至爬人家的墳墓。

此外還有北海道人說，當地的觀光聖地、例如美瑛的清池美景，還是有不少中國客前來，而他們可能都會一路拖行李，抵達目的地，但在途中就會製造垃圾。另外當地民眾也提到，曾有農民到自家倉庫時，意外發現有中國客把倉庫當廁所在使用，就地大小便，讓當地人相當頭疼。

札幌旅館工會理事長安藤雅信就認為，過去疫情爆發期間，就讓旅宿業者意識到「只靠單一國家賺錢」的危險性，因此現今的旅宿業和政府政策，都要避免過度依賴特定國家。



