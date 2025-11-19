中國人不去日本！大轉向南韓 韓網崩潰：拜託不要來

中國觀光客去不了日本，把目的地轉往到韓國。（示意圖，pixabay）

受到日本新任首相高市早苗談及「台灣有事」的敏感發言影響，中國官方近期發布日本旅遊示警，引爆大規模取消潮。大量原訂赴日的中國旅客轉向其他目的地，其中韓國迅速竄起，成為中國遊客新寵。這也讓許多韓國網友哀號：「去其他國家吧，別來韓國。」

中國客為何急撤日本行？

根據《朝鮮日報》報導，中國《澎湃新聞》18日報導指出，中國多家旅行社近期出現日本團體旅遊取消量暴增的情況，部分業者透露取消率超過6成，連機票也被大量退訂。北京旅遊業者坦言，原本上週末還不算嚴重，但近日明顯加速，幾乎快變成「全面撤離」。

導火線來自高市早苗在日本國會的發言。她在回答台海相關提問時指出，若發生「台灣有事」，有可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此言引發中國官方強烈反彈，多次要求撤回說法無效後，北京自14日起公開勸導國民避免赴日旅遊，被視為接近「限日令」的措施。

中國旅客轉往哪裡？韓國爆量成新第一

隨著赴日旅遊需求急凍，中國旅客選擇大舉改往其他國家。其中，韓國成為最多中國人考慮的地點。報導指出，中國旅遊平台「去哪兒」最新資料顯示，11月15日至16日週末期間，韓國取代日本，成為中國人最愛的海外旅遊地。首爾的搜尋量、機票下單量皆位居榜首，其次依序為泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南與印尼。

觀光市場分析人士指出，這波轉向速度之快，代表中國赴日旅遊高度依賴政策氛圍，且短期內難以恢復至原本熱度。

對此，韓國網友紛紛在報導下方留言，拜託中國觀光客別到韓國，「求你，再等等，去日本吧。求求你…」「別來，我不喜歡你們」「你們在我們國家不受歡迎。別來。」「大量中國人湧入韓國並不受歡迎。」

日本旅遊業衝擊多大？

中國遊客向來是日本最重要的觀光客來源之一。日本民間研究機構「野村總研」分析師預估，若中國旅客大減，可能使日本GDP減少0.36%，損失高達2.2兆日圓（約新台幣4,437億元）。

日本觀光廳統計，今年1至9月造訪日本的中國旅客占全部的25%，消費額達1兆6,443億日圓，若以年度估算約達2兆日圓。旅遊業者憂心，目前的取消潮恐拖累今年下半年觀光收益。

