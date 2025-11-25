中國人不去日本「改來台灣」？只帶4400元想玩3天 全場噓爆

生活中心／綜合報導

有陸客想來台灣旅遊。（示意圖／資料照）

近來中日關係緊張，中國官方呼籲，中國公民近期避免前往日本旅遊，如今也有約54萬張赴日機票遭取消。現在有不少中國人改去韓國，甚至選擇改飛台灣。一名中國網友還發文提問，想帶1000元人民幣（約新台幣4427元）來台灣玩3天，不知道夠不夠？結果文章曝光，馬上被全場噓爆。

一名網友在小紅書發文，透露自己想帶1000元人民幣到台灣玩3天，但不確定夠不夠用，因此想詢問大家的意見，隨即吸引近千人回覆。

不少人傻眼表示，「1000只能在7-11吃三餐」、「1000來台灣？可以啊，北車路邊搶位子睡，別凍死就行」、「1000元都不夠住宿」、「你先上網查台灣住宿有多貴」、「你是打算這3天都只吃泡麵嗎」、「不夠，光『一天』的住宿就要了一半，甚至全部」、「1000在大陸生活都難」、「直接去露宿街頭吧。」

但也有台灣網友給出建議，「1000人民幣的話大概是4419台幣，如果是在台北玩的話，背包客棧一天約1000元，如果是玩三天兩夜，兩天住宿扣2000，剩下2419，可以坐捷運去不用錢的景點，看看101、中山紀念館之類的，也可以坐公車旅遊，坐公車去基隆的話好像是一小時左右，交通費保險一點算扣500元，還剩1919，保險起見餐費抓1500，平均一天只能吃500，如果簡單吃的話應該還可以，可以帶一點點預備金在身上以防萬一。」

