中國人不想當中國人！偽裝「台灣護照」遊日本，新加坡曾嚴厲反制。圖／翻自sues_countrycottage Threads

中國電商近幾年流行銷售「外國護照套」，印製多款仿效各國護照外觀的護照套，其中「台灣護照」的護照套也深受中國人喜愛，最近就流出一段影片，明顯可見一名中國人使用「台灣護照套」來包裝中國護照，企圖「魚目混珠」在日本旅遊。

近期就有中國人拍片「炫耀」，表示自己在中國護照外加裝台灣護照套，讓外觀乍看像是台灣護照，如此一來，在日本旅遊時就不會被認作是中國人。這段影片一流出，隨即被台灣與日本的網友轉傳，並引發討論，就有網友直呼：「中國人，請不要用台灣人或日本人的護照套！」還有網友說：「直接辱華了！」、「中國人不想當中國人！」、「可悲的中國人。」

廣告 廣告

其實就在2年前，新加坡當局就曾對該狀況，做出嚴厲反制措施。當時新加坡政府也發現，有許多中國人上淘寶買「新加坡護照套」來偽裝原本的護照，當時新加坡文化社區及青年部指出，根據國家象徵法，國家徽章僅限於政府部門使用，在沒有經過合法授權的情況下，勿銷售或提供銷售任何帶有國家徽章的材料或物品。之後淘寶上所販售印有新加坡國徽的護照套，皆全面下架，淘寶賣家也不再展示相關的護照套商品。

日本護照套在淘寶買得到。翻自52hrtt.com

新加坡當局2年前曾嚴厲反制護照套的販售。翻自52hrtt.com

其他國家護照套。翻自52hrtt.com

不過近日在日本也出現小粉紅「反台迷惑行為」，大阪勝尾寺日前有台灣遊客「接力」，在寺內用達摩娃娃拼出「台灣」的形狀，還有「I❤️YOU」等字樣，寺方也特地圍出圍欄，以防遭其他訪客破壞或踩到。不過近日就有台灣遊客發現，有一名中國女子當場「小粉紅症發作」，對這組「愛台灣達摩陣」搞破壞。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／見大阪勝尾寺擺「愛台灣達摩陣」 中國粉紅女當場抓狂搞破壞

中共不認《舊金山和約》 台網友熱議：重回《馬關條約》台灣變日本領土？

少年把獅子當貓 翻越動物園圍欄闖入！眾人目睹他遭狠咬慘死