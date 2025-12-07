中國人不甩政府！爽玩日本《灌籃高手》聖地

▲日本神奈川縣江之島電鐵鐮倉高校前站附近的平交道，是許多粉絲「聖地巡禮」的必去景點之一。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國為反制日相高市早苗「台灣有事」論，呼籲公民避免赴日旅遊、學習，但事發至今已滿1個月，有日媒指出，仍有不少中國旅客到日本自由行，動畫《灌籃高手》也吸引不少人「聖地巡禮」。

日媒《神奈川新聞》報導，中日兩國政府摩擦仍在持續，但目前民間交流依然活躍，中國旅客仍在神奈川縣的旅遊景點享受美食、購物。因熱門動漫《灌籃高手》而聞名的江之島電鐵鐮倉高校前站附近的平交道，是許多粉絲「聖地巡禮」（到作品中出現過的地點實際參觀）的必去景點之一。

一名來自中國北方的20多歲男子驚嘆的表示，他是第一次來這裡，風景美到令人屏息，同時也感到相當快樂。雖然中國政府呼籲避免赴日，但他坦言「還是很多中國人想來日本旅遊」，自己會來日本是因為在學習日語，想盡可能的多加練習。

神奈川縣箱根湯本也能看到許多中國遊客到訪。一名41歲的爸爸帶妻子和2個小孩，開心地提著大涌谷伴手禮，直說家裡為了這次旅行已規劃半年，他們打算在一週內遊覽東京都、神奈川縣、靜岡縣，並且在箱根溫泉住宿1晚。

但被問及中國政府的避免赴日勸導，中國爸爸苦笑說不想談論這個話題。但一旁另名中國男子則直言，「政治和生活並不完全一樣，日本和中國都有很多愛好和平的人和年輕人。」

報導提到，中國旅客通常會在東京住宿過夜，並到箱根及神奈川縣其他地方一日遊。但日本當地人感覺，雖然中國旅行團減少，但自由行的散客數量沒有改變。

一位在湯本經營雜貨店的60歲老人說，「我們本來中國顧客就不多，所以幾乎沒有受到影響。」一位紀念品商店老闆也表示，「雖然中國遊客減少，但日本顧客增加了，銷售額也上升了。現在很多人來箱根，是因為他們覺得縣現在人比較少。」

箱根「小田急度假村」社長原真示表示，確實有一些中客取消訂房，不過旋即被日本旅客搶訂一空，目前經營上沒有受到影響，之後會密切關注新年春節中國遊客增加的情況和影響。

橫濱市中區6日也舉行一場「神奈川日中友好慶典」，大約有400人以日語、中文互相交流。演出京劇《貴妃醉酒》的劉妍也呼籲說，即使中日之間有許多問題，但也要和睦相處，因為彼此是鄰居絕非敵人，不用互相爭鬥，身為亞洲國家成員，我們希望共同努力，為地區帶來和平。政治人物也必須具備這種意識。

與會團體多次表達對總理言論的擔憂，並強調公民互動的重要性。一名出席團體的成員強調，應該尋求對話之路，而不是煽動敵意和仇恨。

