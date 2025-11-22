中國人不買？習近平狂出百本「國家寶典」 遭爆堆灰塵、打1折沒人理
中國國家主席習近平自2012年11月掌權至今，中共宣傳部門已將他說過的話、指示、書信及治國論述等剪輯成冊，陸續出版超過150種本書。然而，就有部落客指出，習近平的著作在一些書店裡，即使掛上「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。
名為「新高地」的部落客近日在X平台發文表示，在當下中國各大書店的顯眼位置，總能看到一排排以習近平名義出版的書籍，封面金光閃閃，定價不菲，卻常常堆滿灰塵，那堆積如山的《習近平談治國理政》系列、《習近平著作選讀》，甚至打出「低至1折」的促銷牌子，依舊無人問津。
部落客指出，這些「國家寶典」會淪落到如此地步的原因，不只是市場冷遇，更是民眾對（習近平）這種「出版狂潮」的無聲抗議。他提到，習近平的出版歷程可分為兩個階段：2012年掌權前和掌權後。早年他作為地方官員時，主編或參與出版了約8至10本地方性書籍，這些多為工作總結或地方志，數量有限，遠非個人力作。
部落客說，習近平真正「爆發」是從2012年上任後開始，官方列出了數十本「重要著作」，例如《習近平談治國理政》、《習近平書信選集》等，據自由亞洲電台報導，習執政十餘年已出300冊，由歐亞20多家書商發行，Goodreads平台甚至記錄了205本以其名義的書籍。綜合來看，總量至少150本以上，上台13年，平均每年約11至12本，「這在全球領導人中堪稱『最高產作家』，卻也引發疑問，一人怎可能年產如此海量？」
不僅如此，部落客也點出，出版量暴增，背後的利益結構更驚人，目前中國共產黨員總數已突破1億，若每位黨員強制或「自願」買一套約10至15本的「習近平全集」，定價1000元人民幣，估算銷售額1000億元人民幣，且以中國書籍版稅7-10％計算，稿費將高達70至100億元。
據《中國出版傳媒商報》數據顯示，2023年12月下半月銷售榜前20中，習近平相關書籍佔12本，發行量上億冊。部落客直言，早期如《習近平談治國理政》首印即數百萬，稿費單本就過億，「如此『天價版稅』遠超普通作者的標準，習近平出書更像是一場公帑盛宴。」
部落客表示，這些書的內容多為講話摘錄、書信選集及政策談話的文字調整，重複度極高，而外界普遍認為，這些作品源自龐大宣傳團隊將演講錄音轉成文字，再由文稿組「提煉加工」，而非習近平本人逐字撰寫，因此內容重複冗長，缺乏深度創新，讀者難有共鳴。
部落客最後說，若習近平活到150歲，以目前年均12本速度，未來再出936本，總量破千，屆時「習思想」或成圖書館半壁江山，但這種「長壽出版」恐難掩市場尷尬，反映的不僅是美學疲勞，更是民眾對強制灌輸的疲憊，「或許真正的『無人問津』，是權力敘事與現實脫節的鏡像。」
