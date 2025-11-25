中國人不飛日改2地 達人揭：中日台網友反應一面倒

中國官方近期呼籲民眾暫時避免赴日旅遊，第三方數據顯示已有12條中日航線未來一週全停飛。（示意圖／Pixabay）





中國官方日前對民眾發出「暫時避免前往日本旅遊」的提醒，連帶影響航班與旅行社訂單。根據《澎湃新聞》引用航班管家DAST數據指出，截至11月24日上午10點，已有12條中日航線在未來一週出現「全班次取消」狀況，多集中於名古屋、福岡、札幌與大阪關西等航點。整體赴日計畫航班取消率預估將在11月27日升至21.6%，為近一個月新高。

旅日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，部分航線本來每週僅飛2到3班，因此在短期內被取消後，才會呈現「單週取消率100%」的情況。他也提到，這波消息意外讓台灣、日本與中國網友留言罕見同調，三地網友幾乎覺得「太好了」、「拜託繼續」等正面反應，讓他直呼難得見到這種共識。

林氏璧分析，台灣與日本旅客對此叫好，主因是近年日本觀光熱度過高、熱門景點過擠，許多人正想趁人潮降溫去原本不敢排的地方。相較之下，不少中國網友則開始重新規劃旅行目的地，主要分成兩派：一派轉往韓國，另一派改走中國國內旅遊。

此趨勢也引發另一波討論。有台灣網友哀號，自己早就排好12月或寒假的首爾行程，擔心原本就熱門的韓國被「改飛潮」灌爆，人潮、住宿與機票價格都可能再上升，也有人笑稱「明明是外交觀光戰，結果大家都很開心」。

