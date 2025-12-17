中國人仇日虐打柴犬！小粉紅叫好日網全炸鍋

▲中國一名寵物美容師「崇崇」，一邊對柴犬施虐、一邊叫罵仇日言論，引發小粉紅叫好，也在社群上引起國外網友怒火。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近期高度緊張，中國人仇日情緒高漲，但卻有寵物美容師假借教育為名，暴力毆打柴犬，還一邊飆罵「日本血統」，虐狗的惡劣行徑還引發許多小粉紅叫好，影片被翻譯上傳到日本社群後，引發日本網友暴怒。

中國社群平台微博、抖音、Bilibili上，近期瘋傳一位寵物美容師暴力毆打柴犬的影片。這些影片出自一名在江蘇開業的網紅「寵物美容師崇崇」，她在影片中聲稱所有被她全力痛揍、甚至拿武器毆打的柴犬，都有獲得飼主同意，雙方也有簽訂「生死契約」，這些不受控的柴犬全是其他店拒收的黑名單常客。

從「崇崇」的帳號內容來看，受虐的柴犬不只一隻，影片中也可以看到，許多柴犬都抗拒「崇崇」，她也一直對狗狗施暴，不只用力巴頭、甩巴掌、壓制，還會用愛的小手、棍棒，狠狠的朝柴犬的頭部、臉部、背部抽打，飼主還在一旁目睹施虐過程。

離譜的是，「崇崇」一邊對柴犬施虐，還一邊飆罵仇日言論，如「一點都不識時務，跟你那個祖祖輩一個死樣子」、「你神經錯亂了啊，你以為還待在你那個國家（日本）裡面呢，那個國家已經投降了你知道嗎，沒必要這樣，反抗沒有用」。

許多中國小粉紅看到這種「仇日虐狗」行爲，竟還大聲叫好：「狗就是要被狠狠暴打才會乖乖聽話」、「對待日本你就得比他兇誰」、「好爽的工作，既能賺錢還能毆打顧客」、「小八嘎就是欠削」、「就是欠揍」。但也有網友皺眉質疑：「這店家還放出來 不怕狗主人看見嗎」、「這女的是虐待狂吧？」

有外國網友將這些虐狗影片翻譯、上字幕後，上傳到中國以外的社群平台，包括臉書、Instagram、Threads和X等平台。X平台有許多日本網友看到後，都炸鍋怒轟：「日本人雖然討厭中國，但這並不代表會虐待熊貓」、「我很樂意立刻歸還熊貓，但我希望柴犬能被送回日本」、「如果連柴犬都會受到這樣的對待，我不知道日本人會遭遇到什麼」、「柴犬和秋田犬都是日本的瑰寶，請不要把牠們輸入到那種會虐待動物的國家」，痛批中國人虐待動物還不忘宣揚仇日情緒，直言這些言行舉止喪盡天良、毫無人性。

