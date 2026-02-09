中國人入住阿里山寄宿舍 林保署揪違規員工懲處

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

林保署阿里山員工寄宿舍，竟然有中國人投宿，而且還拍攝影片說，願寶島台灣早日回到祖國的懷抱。影片引起網友熱議，公務寄宿舍怎麼可以出租給中國遊客。林保署清查，是一名簡姓員工登記住宿後，讓中國友人入住，已違反規定，將會進行查處。

中國人入住阿里山寄宿舍 林保署揪員工「這行為」將懲處

中國遊客竟然投宿林保署阿里山員工寄宿舍，而且還拍攝影片說，願寶島台灣早日回到祖國的懷抱，引發網友痛批。（圖／翻攝當事人抖音）

「昨晚上在這裏面住員工宿舍，現在是凌晨的四點多，我們現在馬上去看日出。」一名中國遊客來到嘉義阿里山看日出，卻被冷到披著大浴巾出門。「東北人在台灣帶你們看寶島台灣阿里山最美的日出。」讚嘆阿里山日出美景，但影片最後卻這麼說，「願寶島台灣早日回到祖國的懷抱。」嚴重踩到台灣地雷，影片po網，引發大批台灣網友眾怒。民眾說，「這樣我們聽起來就是不會很開心」，另一位民眾也說，「不太適當，不太能接受，來玩可以，但不要那麼的政治。」拍攝影片的是來自中國哈爾濱的男子，疑似用探親名義入境台灣，網友發現他投宿的員工宿舍，竟然是林保署阿里山第二員工寄宿舍，質疑公務寄宿舍怎麼可以出租給中國遊客。

林保署清查是一名簡姓員工登記住宿後，讓中國友人入住，已違反規定，將會進行查處。（圖／民視新聞）

林保署嘉義分署副分署長魏郁軒表示，有關網路社群轉傳影片並質疑來自中國哈爾濱人士入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍一事，影片中所示地點為林業及自然保育署嘉義分署所管理之阿里山第二員工寄宿舍，其設置目的為提供林業保育署或所屬機關執行公務人員，以及其他機關人員因公務出差住宿使用為原則，嘉義分署並訂有該員工寄宿舍管理規範。經查，本次事件為任職於林業保育署其它分署之簡姓現職員工依上揭管理規範登記申請住宿，惟實際入住人員並非簡姓員工而係其友人，已違反該規範規定，將函請其任職機關針對簡姓員工違反規定行為查處。嘉義分署亦將檢討寄宿舍管理，確認入住人員與申請資料相符，強化住宿審核與管理機制，以確保寄宿舍使用符合規定。林保署在阿里山有兩間員工寄宿舍，員工卻租了給親友當做旅宿，已失去原來設置的目的。連中國遊客都能入住公務寄宿舍，管理顯然鬆散，林保署表示，未來將會核對入住人員的身份，不再讓公務設施遭人濫用。

原文出處：中國人入住阿里山寄宿舍 林保署揪員工「這行為」將懲處

