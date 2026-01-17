中國人又在日本砍同事 34歲男「疑連砍2人」遭逮

昨（16）日千葉縣傳出一間物流中心的34歲中國籍男員工，持刀朝30多歲的女同事砍。（示意圖／pexels）





去（2025）年12月日本千葉縣一間公司，才發生中國籍男性員工砍死日本籍女同事的案件，沒想到昨（16）日千葉縣又傳出一間物流中心的34歲中國籍男員工，持刀朝30多歲的女同事砍，造成對方頸部等身上多處受傷，所幸並無生命危險，而案發現場另有一名男子倒臥血泊中，疑似也是同一人所為。詳細案情仍待警方進一步調查。

綜合日媒報導，中國籍的34歲張姓男子任職於千葉縣一間物流中心，他被指控於昨日下午1時前，於公司持17公分的菜刀砍傷30多歲的女同事，造成對方頸部等多處受傷，並無生命危險。

警方指出，張嫌在共同休息室內，從後方襲擊受害女性，目前朝預謀殺害方向偵辦。另外，在同一棟建築物內，還有一名男性倒臥血泊，被發現時已經失去意識，目前昏迷急救中，警方懷疑也是張嫌所為。

張嫌被逮捕後，向警方供稱沒有打算殺人，否認部分指控。全案仍待警方進一步調查。

