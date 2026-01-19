中國人口連跌4年 出生率創1949年以來最低

（中央社台北19日電）中國國家統計局今天公布，2025年末，中國全國總人口約14.05億，較2024末減少339萬，是連續第4年下降。2025年中國出生人口792萬人，出生率為5.63‰，路透社報導，這創下1949年有紀錄以來最低。

中國國家統計局今天公布，2025年中國出生人口為792萬，死亡人口為1131萬。

路透社今天報導，2025年中國出生人口較2024年的954萬下跌了17%，2025年出生率為每1000人有5.63人，這是自1949年有紀錄以來最低。2025年中國的死亡率為每1000人有8.04人，是自1968年以來最高。

報導又表示，中國60歲以上人口占總人口約23%。到2035年，60歲以上人口預計將達到4億，大致相當於美國和義大利人口的總和。這意味著數億人將退出勞動市場，而屆時退休金預算已經緊絀。

中國近年推出多項措施鼓勵生育，包括2025年容許民眾在全國任何地方登記結婚，而非像以往限制只可在居住地結婚，人口學家認為這可能有助短暫提高生育。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150119