中國人喊「去日本是賣國賊」郵輪改停韓國
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論引發中國強烈反彈，兩國關係降至冰點，在中國官方呼籲佔勿赴日旅遊後，不只近50萬張機票被取消，中國郵輪運營商也把日本行程改為停靠韓國濟洲島、釜山等地，帶動韓國旅遊需求增長。
據路透社報導，旅遊代理商和港口代理商表示，高市早苗引發的緊張局勢，可能導致中國遊客從日本轉向韓國。據韓國濟州島政府網站發布的通知顯示，前往韓國旅遊勝地濟州島和日本的中國遊輪「愛達魔都號」（Adora Magic City），已更改12月份的行程安排，不再按原計劃停靠日本福岡、佐世保和長崎等港口，改為在濟州島停留 31 至 57 小時，遠長於通常的9小時航程要長。
濟洲島官員表示，中國郵輪業者要求更改行程安排，但並未提供理由，「我們懷疑這是因為中日關係造成的，他們在制定B計劃」。韓國港口代理公司「東方航運」執行長李勇根（Lee Yong-gun，音譯）透露，其他中國郵輪公司也在討論更改航線，「若中日關係惡化，中國排除日本產品、文化與旅遊，我認為韓國將會從中受益」。
從中國天津出發的「夢想號」（Dream）郵輪，原本也希望避開日本，並在接下來的幾週內改為停靠韓國仁川或釜山港，但由於時間不足時間，暫時未能更改行程。
日本一直在計算這場外交爭端的代價，總部位於東京的旅行社東日本國際旅行社本週表示，該公司今年剩餘時間的預訂量已損失了80%。
中國線上旅遊平台「去哪兒網」（Qunar）資料顯示，11月15日至16日周末，韓國已成為中國旅客國際機票預訂量最高的目的地。多家中國航空公司亦提供前往日本航線的退票服務，預期將進一步推升飛往韓國的航空需求。韓國廉航濟州航空高層表示，目前還沒有立即產生影響，但預計中國遊客數量將會增加。
北京發布針對日本的旅遊警告，導致日本旅遊相關股票下跌，但由於市場預期中國遊客將轉向韓國旅遊，韓國旅遊相關公司的股票在本週飆升。在濟州島經營旅館和賭場的樂天旅遊開發，股價上漲超過20%；旅行社Yellow Balloon Tour上漲 24%；百貨公司營運商新世界集團上漲了 6%。
專門接待中國郵輪旅客的旅遊公司華清集團（Huaqing Group）管理層人士表示，外交爭端才發生幾天，所以可能需要一段時間才能看到來韓國的中國遊客數量增加，但我們預計這種情況會發生，
一名來自中國杭州的34歲女子王露娜（Luna Wang，音譯）表示，原本打算今年再去日本旅行，「現在看來，去日本對中國人來說並不安全……我想唯一的好選擇就是去韓國了。」成都旅遊公司Moment Travel創辦人蘇舒也指出，中國民眾對日本旅遊的觀感已產生劇變，「現在的感覺是，誰去日本誰就是賣國賊！」
