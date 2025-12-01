中國人在塔吉克邊境遭來自阿富汗攻擊 過去1週已5死

（中央社杜桑貝1日綜合外電報導）塔吉克當局及駐首都杜桑貝的中國大使館今天說，過去1週塔吉克邊境遭從鄰國阿富汗發動的攻擊，已造成5名中國公民喪生、5人受傷。大使館建議中國公司與人員緊急撤離邊境。

路透社報導，中國大使館11月28日表示，塔吉克靠近阿富汗邊界的地區發生1起武裝攻擊，造成3名中國公民身亡。根據塔吉克當局說法，這場攻擊是利用無人機投擲手榴彈。

中國大使館今天又說，昨天在塔吉克邊境再發生1起鎖定中國公民的攻擊事件。

多山的塔吉克位於中亞，擁有約1100萬人口，過去是蘇聯加盟共和國，但與目前統治阿富汗的激進組織塔利班（Taliban）關係緊繃。

塔吉克族說波斯語，當中有數百萬人居住在阿富汗，而歷史上塔吉克支持阿富汗境內反對塔利班的塔吉克族。

中國則是塔吉克的一大投資國，兩國也在偏遠山區接壤。塔吉克另與俄羅斯關係緊密，莫斯科並在當地設有1座軍事基地。

阿富汗當局今天未立即回應杜桑貝（Dushanbe）的說法。不過，阿富汗外交部上週將攻擊事件怪罪某個未具名團體，稱其目的是要製造動盪，而喀布爾會與塔吉克當局合作。

塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）的公關室今天則表示，拉赫蒙「強烈譴責阿富汗公民的非法挑釁行動」，他已與塔吉克安全機關領導人會面討論如何加強邊境安全，並已「下令採取有效措施來解決問題」。（編譯：張正芊）1141201