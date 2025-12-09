中國人在日本暴力案件頻傳 少年偷啤酒刺傷店員

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本廣島縣福山市多治米町今天凌晨發生便利商店店員遭竊賊持刀刺傷事件，一名17歲中國籍少年被逮；近期中國籍人士在日本傷人再添一件。

廣島電視台報導，事發於今天凌晨1時40分左右，46歲男店員在便利商店停車場遭長約9公分的水果刀刺傷腹部。警方表示，接獲店方報案稱「店員正在追趕一名順手牽羊的人」。警員趕到現場後，發現店員被刺傷。

相關人士指出，店員發現少年把兩罐啤酒放進包包，於是上前制止，少年隨即逃跑，追上去的店員在停車場被刺傷，所幸送醫後沒有生命危險。

警方當場逮捕住在福山市的17歲中國籍少年。據知，他在接受調查時僅表示「沒有什麼好說的」。警方考慮改為「強盜殺人未遂」調查。

除了這起事件，日本近期陸續發生多起與中國籍人士相關的暴力或竊盜案件。

千葉日報報導，千葉縣夷隅市5日上午發生一起刺殺事件。39歲中國籍男子劉柯持刀多次刺向58歲日本女同事立石的臉部與頸部，立石送醫2小時後被宣告死亡。

案發時兩人在辦公室內談話，警方推測雙方可能發生糾紛。劉柯承認用家裡帶來的刀刺向立石。

此外，34歲中國籍男子姜春雨1日持菜刀闖入東京迪士尼海洋園區內的觀海景大飯店（Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta）宴會場，對一名參加公司派對的男性亮刀，並威脅「我要殺了你」，所幸無人受傷。姜春雨從現場逃逸，隨後遭警方逮捕。

相關人士表示，當時一家公司正在飯店內舉辦派對，曾在該公司任職的姜春雨因為糾紛離職，似乎對公司心懷不滿。在亮刀威脅之前，他還在現場發送用中文寫的抗議文件。由於他拿來威脅前同事的菜刀是從家中攜帶，警方研判他可能是預謀性犯案，正持續調查。

另外，日本警方近期也逮捕41歲中國籍男子田紅波，他在大阪關西世博會場等地涉嫌偷了約100人財物，被戲稱「神偷」。

日本電視台報導，田紅波涉嫌於9月在世博會場從3名遊客身上盜竊錢包被逮捕並起訴，還涉嫌在奈良縣、愛知縣等地對98人行竊，累計受害者達百人，竊取財物總額約548萬日圓（約新台幣109萬元），這個月5日被警方正式書面送檢調查。

警方表示，田紅波從10幾歲就加入中國的扒手集團，可以瞬間偷走被害人身上的錢包。田紅波對於犯行供認不諱，還說「日本人多半攜帶現金，警戒心也很弱，因此很容易行竊」。

警方還在田紅波的手機中發現多張被盜信用卡的照片，他會把信用卡資訊傳送到海外，每張卡約可獲得2000日圓（約新台幣400元）報酬。（編輯：唐聲揚）1141209