中國人在日本犯下刑事案件頻傳 慣竊被逮時狂言日本是「扒手天堂」

中國籍扒手慣犯田紅波，12月5日在日本行竊時被逮捕，田紅波在日本一共扒竊100人以上的錢包。(圖片來源/pixabay)

儘管中國警告日本治安風險上升，但是這種說法遭日本反駁。諷刺的是，反而是中國籍人士今年在日本犯下盜竊、刑事案件的數量增加，中國慣竊小偷田紅波被抓時甚至狂言，日本是「扒手天堂」。

《廣島電視台》、《產經新聞》、《朝日新聞》等日媒報導，今年日本陸續發生許多件與中國籍人士相關的暴力或竊盜案件，光是在12月份就有7件中國籍公民暴力、盜竊等刑事案件。

12月9日凌晨1時40分左右，一名中國籍17歲少年在廣島縣超商行竊偷啤酒，用水果刀刺一名46歲的男性店員，這名少年以盜竊罪被捕。

46歲男店員是在超商停車場遭長約9公分的水果刀刺傷腹部。警方表示，接獲店方報案稱「店員追趕一名小偷」，警員趕到現場後，發現店員被刺傷。

中國男與前同事糾紛演變為刑事案件

千葉縣夷隅市12月5日上午驚傳職場兇殺案。39歲中國籍劉姓男子在面談時，涉嫌以預藏的刀具多次刺向58歲日本女同事的臉部與頸部，女同事送醫2小時後不治。

警方以殺人罪將劉男送辦，警方指出，2人是同事，當時正在進行面談，被害人就突遭到襲擊，事後發有2人壓制劉男。

12月1日晚間，34歲中國籍男子姜春雨手持20公分菜刀闖入東京迪士尼海洋園區的飯店宴會廳，對前同事大吼大叫，揚言殺人！之後兇嫌往飯店大廳方向奔跑，最後朝JR舞濱站搭車逃逸，募集客人直言「沒想到在這種高級飯店也會遇到這種事」。

警方獲報後全面追緝，隔日便在神奈川縣川崎市將嫌犯逮捕到案，所幸事件中無人受傷。姜男以涉嫌違反暴力行為等處罰法逮捕，警方認為姜男和前同事之間可能存在某種糾紛，目前調查詳細動機。

中國男子已走私12把槍械至日本

近日，日本警方更是破獲一起大型槍械走私案，宣布逮捕一名中國籍男子涉嫌多次從中國走私具殺傷力的塑膠折疊型手機手槍入境日本牟利，違反日本《槍刀管理法》。

46歲中國籍男子支逸峰涉嫌與2名日本籍共犯共謀，以營利為目的，多次透過航空貨物夾藏方式，，透過中國飛往日本的航班走私槍枝至日本的機場，至少已經成功將24把雙管霰彈槍空運到日本。

然後，涉案的3名日本籍共犯將這些非法槍械包裝成「塑膠玩具」名義，在網路購物平台以每把約3000日圓（約600元台幣）的超低價販售，手法相當狡猾，這3名日本人已經被起訴，主嫌支逸峰也被逮捕到案，並依違反槍刀法罪嫌移送。

中國慣竊狂言日本是扒手天堂

盜竊罪方面，12月份，日本警方逮捕兩名中國籍男子，分別為楊曉坤（39歲）與 劉德重（40歲），6月份，他們涉嫌在東京千代田線地鐵上偷竊一名女性錢包（約1.6萬日圓現金）。

警方指出他們從2023年起3年內曾16次入境日本，並懷疑他們牽涉多起扒竊案件。東京警視廳稱，疑犯楊曉坤負責行竊，劉德重則負責把風。

另一名中國籍扒手慣犯田紅波，12月5日在日本行竊時被逮捕。田紅波在日本一共扒竊100人以上的錢包，從監視器畫面顯示，他被逮時還狂言：「日本人安全意識薄弱，簡直是扒手天堂」。

