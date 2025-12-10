中國人在日連犯案！17歲偷啤酒少年亮刀砍店員

最近日本各地接連爆出多起與中國籍人士相關的暴力與竊盜事件。（示意圖／unsplash）





最近日本各地接連爆出多起與中國籍人士相關的暴力與竊盜事件。最新一起在廣島，17歲少年偷啤酒遭追捕竟亮刀刺傷店員；千葉、東京、大阪也陸續傳出刺殺同事、飯店亮刀威脅、甚至大規模扒竊。中日關係緊張時刻，屢屢發生的中國人犯下的治安案件，引發社會不安。

日本記者轉述店員說法：小偷逃跑了，我們正在追捕。

9號深夜1點半左右，廣島縣福山市這間便利商店的店員，急忙打電話報警，警方趕到後發現一名店員在停車場，將涉案的少年壓制在地。

日本記者：「少年往（畫面的）左側方向逃跑，之後在那邊的停車場內被警方逮捕。」

一名17歲少年，涉嫌偷竊兩罐啤酒，被店員發現後立刻拔腿狂奔，甚至在逃跑途中，亮出一把9公分水果刀，刺傷店員腹部，最後被依殺人未遂逮捕。

日本記者：「當場逮捕的涉嫌謀殺未遂的男子，是一名居住在市內的中國公民。」

最近日本各地，陸續傳出中國人攻擊日本民眾的案件。

日本記者轉述嫌犯供詞（12.06）：「毫無疑問，我用從家裡帶來的刀，在​​公司裡刺傷了這名女性受害者。」

5日在千葉縣，一名39歲中國籍男子疑似因為糾紛，在辦公室裡掏刀，猛刺58歲日本女同事，導致女子送醫後不治。

無獨有偶，在東京迪士尼海洋園區內的觀海景飯店，一場公司派對，也被突發狀況打亂。

目擊者（12.01）：「現場亂到像派對失控，大家都嚇到一片騷動，那個人一邊東張西望，一邊揮著東西走過去，我整個嚇到腿都軟了。」

一名34歲中國籍男子，疑似對離職過程不滿，手持菜刀闖入派對，威脅要殺害一名男同事，所幸警方火速趕到，迅速在園區外將他逮捕。

現在中日關係緊張，在這敏感時刻，中國人在日本犯案的事件，不免引發日本社會高度關注。

