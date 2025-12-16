中國人在法國烙英文叫囂 外交部狠酸聽不清楚：台灣是providence天道？

記者陳思妤／台北報導

外交部發言人蕭光偉主持例行記者會（圖／翻攝自外交部YT）

台中梨山聚鑫製茶廠日前參加法國世界茶葉大賽，獲得特別獎，但頒獎時卻遇到中國人鬧場，用英文叫囂「台灣只是一個省，台灣是中國的一部分（Taiwan is just a province. Taiwan is part of China）」。對此，外交部今（16）日狠酸，聽不清楚，如果是講 「Taiwan is providence（台灣是天道）」，那台灣的存在本來在國際社會上就是一股良善的力量。

台中梨山聚鑫製茶廠透露，在法國得獎時，遭到中國人當場鬧場，影片中一名男生先用英文大嗆「台灣只是一個省（Taiwan is just a province）」，接著旁邊的女生跟著叫囂「台灣是中國的一部分（Taiwan is part of China）」。

外交部今天舉行例行記者會，發言人蕭光偉表示，有看到該影片，但要先說明的是，這是法國農產品促進協會所舉辦的活動，吸引了約18個國家、超過300件的茶產品參展。台灣總共獲得了10面金牌、8面銀牌、12面銅牌，以及24面的特別獎，可見國際上面對於台灣茶產品的肯定，台灣優異的茶文化軟實力再次讓世界看見。

蕭光偉說，外交部有注意到這個情況，不知道鬧場的中方人士到底說了什麼，「因為其實我覺得，我沒有聽得很清楚」。蕭光偉大酸，「如果他講的是 Taiwan is providence（台灣是天道），那我認為台灣的存在本來在國際社會上就是一股良善的力量，相信我們可以做出的貢獻有很多」，同時也希望和國際社會理念相近的夥伴，能夠一起讓這個世界變得更好。

蕭光偉也認為，台灣可以和國際社會一起來共同管理中國，可以讓中國不要那麼的挑釁、那麼的冒進，而且可以更和平、理性的和國際社會的其他國家相處跟互動。

蕭光偉表示，但是如果那位中方人士，說的是「Taiwan is a province, part of China（台灣是中國的一個省）」的話，那就要嚴正的駁斥，以及更正對方的說法。蕭光偉指出，可以非常的清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

蕭光偉提及，該活動也清楚的標示了台灣的名稱，也展示了國旗，所以已經做了非常清楚的區分，只有民選的台灣政府才能夠在國際社會以及多邊場域，代表台灣2300萬人民，中方無權置喙以及干預。蕭光偉呼籲，中國的民眾要理性看待，遵守國際社會文明以及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會。

蕭光偉表示，但是如果這位中方人士是官方代表的話，那外交部要再一次呼籲北京當局務實體認，只有透過和台灣對等、以及尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，這樣子才能改善兩岸關係。

