中國人在關西機場摔死 網怪「不聽勸」最後影像曝真相

日本關西國際機場25日發生一起命案，一名20多歲的中國籍男性觀光客，從第一航廈4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡。正逢中日關係惡化之際，事件引發雙方國民爭論，中國網友直呼日本太危險了，甚至有陰謀論謠言傳出，其墜樓影像隨之曝光。

事發在25日下午2時30分許，日本警方接獲通報，稱有男子坐在關西機場第一航廈4樓的牆邊，看起來快要掉下去了。警方到場後，男子已掛在牆邊，當警方試圖將男子拉回安全地點時，男子便墜落1樓，送醫不治。

男子墜樓的影像隨之曝光，可以看到起初他是坐在頂樓邊緣，雙腿就掛在外面，手上還拿著手機，看起來相當危險；下一支影片就顯示，男子整個人掛在牆外，被2名警察抓著手，但沒幾秒男子就墜落，現場驚叫聲四起。

此案在微博引發熱議，不少中國網友認為此事不單純，「這事情好詭異啊，馬著看後續。」「咱媽說謹慎赴日旅遊，總有不聽勸的。」「唉，不是說近期別去日本了嘛？怎麼就這麼不聽勸呢。」「這個時候還要去日本旅遊是什麼心態？」「一個中國人在日本莫名死亡了，我們應該進城去檢查一下。」「嚴肅追究日方責任！」

據《JCAST》報導，警方還原當時狀況，當他們驅車前往案發地時，在警車裡看到該名男子是坐在牆邊的狀態，但當男子看到警車後，便轉而整個人吊在牆邊。警察下車後前往男子所在處，並抓住其手腕，不過因為衣服相當滑，男子最終還是摔落了。警方表示，此案不能斷定為輕生，但因為當事人已經離世，動機仍不明。

