中國人型機器人完勝！特斯拉Optimus遞水摔跤 眾擎T800已在飛踢老闆

美中科技戰正如火如荼展開！一邊是身價高達5,000億美元（約合新台幣15兆元）的科技巨頭馬斯克（Elon Musk），以及他所領導的特斯拉（Tesla）；另一邊，則是1家成立於2023年、啟動資金僅100萬至200萬元人民幣（約合新台幣444萬元至888萬元）的中國新創公司「眾擎機器人」（EngineAI Robotics）。然而，不到2年的時間，這家名不見經傳的公司，已讓馬斯克的人形機器人「Optimus」相形見拙。

據《南華早報》報導，眾擎機器人在執行長趙同陽的帶領下，推出了人形機器人「T800」（致敬《魔鬼終結者》）。這款機器人不僅擁有450牛頓米的峰值扭矩，踢擊力道堪比1輛小型汽車，還能完成李小龍式迴旋踢等高難度武術動作。在工程師與研究人員的操控測試下，T800甚至率先「對老闆本人飛踢」，直接將其踹倒，成為中國人形機器人技術成熟度的象徵。

與此同時，當10日特斯拉Optimus僅以短短4秒的跑步影片，宣稱「創下個人紀錄」時，許多中國網友直言不諱地回應稱「看不出有什麼特別」。更慘的是，8日在邁阿密（Miami）舉行的「Autonomy Visualised」展示活動中，Optimus在遞水給觀眾時甚至突然雙手舉高、失去平衡並向後跌倒，此舉酷似人類操作員卸下VR頭盔的動作，引發外界質疑它實際上仍仰賴遠端操控。

這起事件迅速在網路上發酵，有網友嘲諷，若Optimus的售價真如馬斯克所言落在2萬美元（約合新台幣62萬元）左右，那麼是否還需另付遠端操作員與設備的費用。質疑的核心直指1個關鍵現實：若連最基本的遞水動作都無法完全自主完成，距離通用型機器人的願景，仍有相當漫長的距離。

相較之下，根植於中國製造生態系的機器人公司，正憑藉供應鏈優勢與深厚的工程人才基礎快速推進。多年來，中國企業早已掌握機器人穩定奔跑的技術，並透過機器人馬拉松、體育競賽等形式進入公眾視野。近年來，舞蹈與武術等更高複雜度的動作，逐漸成為展示重點，T800的迴旋踢正是其中代表。

眾擎機器人的成長軌跡，也凸顯中國製造體系的優勢。公司成立之初，資源有限，只能聘請初級工程師，卻仍堅持軟硬體全數自行研發。其首款雙足機器人SA01於2024年以3萬8,500元人民幣上市，創下業界低價紀錄。趙同陽指出，珠江三角洲完整的供應鏈，使公司能自行設計核心零組件並直接向工廠下單，大幅壓低成本。

今年推出的T800，不僅體能表現超過9成成年男性，還配備高性能固態電池，可連續高強度運作4至5小時，起售價為18萬元人民幣（約合新台幣70萬元）。公司已宣布進入商業化量產階段，並在深圳設有產線，同時計畫於河南鄭州打造全球製造中心，以強化供應鏈協同與反應速度。

對此，馬斯克雖表示Optimus生產線將於明年啟動，售價預估為2萬至3萬美元，但產業界普遍認為，中國企業在快速、低成本落地產品方面，具備更明顯優勢。

中國科學院西安光學精密機械研究所研究員吳一鳴（Wu Yiming，音譯）指出，中國長期累積而成的堅實工業基礎，提供了可靠的供應鏈，而深厚的人工智慧與機器人人才庫，則賦予中國在人形機器人研發上的關鍵優勢。

除了工業與供應鏈條件外，中國也受惠於多元的應用場景與強勁的市場需求。中國電子學會資深工程師徐曼指出，豐富的工業活動累積了跨產業數據，為人形機器人的發展提供了廣闊的測試場域、數據基礎與市場空間。

