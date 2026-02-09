中國人士住阿里山寄宿舍 林保署查處違規員工

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）網傳中國人士入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，林保署嘉義分署表示，經查是任職林保署其他分署簡姓員工登記住宿後，由其友人入住；因違反規定，已函請其任職機關查處。

農業部林業保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山第二員工寄宿舍，其設置目的為提供林保署或所屬機關執行公務人員，以及其他機關人員因公務出差住宿使用為原則，嘉義分署並訂有該員工寄宿舍管理規範。

嘉義分署表示，經查此次事件為簡姓員工依管理規範登記申請住宿，但實際入住人員並非簡姓員工，而是其友人，已違反該規定，將函請其任職機關針對簡姓員工違規行為查處。

此外，嘉義分署說，將檢討寄宿舍管理，確認入住人員與申請資料相符，強化住宿審核與管理機制，以確保寄宿舍使用符合規定。（編輯：吳素柔）1150209