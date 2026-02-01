中國人大代表巴黎住家遭洗劫 損失2.6億天價珠寶頭部還被K

中國人大代表在巴黎住處遭洗劫，損失價值830萬美元珠寶。（示意圖，翻攝自photoAC）

根據外媒報導，一名中國人大代表位於首都巴黎的高檔住宅區，在法國時間1月30日深夜至31日凌晨，遭2嫌犯闖入行竊，價值高達約830萬美元（約新台幣2.6億元）的珠寶與奢侈品被洗劫一空，法國當局至今未公布受害者身分，網路卻已對這位財力雄厚的中國人有各種猜測與議論。

綜合外媒報導，這起入室竊盜案發生在法國時間1月30日深夜至31日凌晨，2名嫌犯潛入巴黎西部第16區的高檔住宅區行竊，偷走包括名錶、胸針及多件高價珠寶在內的貴重物品；警方初步估計，失竊財物總值約600萬至700萬歐元，折合約710萬至830萬美元。

嫌犯除了行竊，還襲擊當時正在熟睡的受害者，受害者頭部被擊中受傷，所幸傷勢並不嚴重，由於該區治案良好，引發當地社區人士對治安擔憂；警方初步勘查未發現明顯強行闖入的痕跡，是否涉及熟人犯案或預謀犯案有待釐清；檢方強調尚無證據顯示有任何機密文件或敏感資料被竊取，案件以重大刑事竊盜與暴力侵入住宅為主。

法國TF1電視台及俄羅斯新聞通訊社報導受害者為「中國高官」，法媒則明確指出是中國「lawmaker」，意即中國人大代表；但所有外媒皆未透露姓名、確切官銜，讓受害者身分更添疑竇；至截稿前法國警方尚未公布嫌犯落網，將詳細調查嫌犯身分、作案動機及是否涉及跨國犯罪集團。分析指出，此案涉及巨額款項，加上受害者具官方身分，恐使案件複雜性升高，後續發展有待觀察。





