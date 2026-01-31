中國人大代表巴黎家中遇襲遭竊 損失最高達2.6億元

（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國檢方今天表示，1名中國全國人民代表大會成員在巴黎家中熟睡時遭竊賊襲擊，珠寶與奢侈品被取走，損失估計最高達700萬歐元（約新台幣2億6000萬元）。

法新社報導，巴黎檢察署表示，這起攻擊事件發生在昨天深夜，地點位於巴黎高級住宅區第16區。警方未發現任何強行闖入痕跡。

巴黎檢察署指出，這名中國人大代表是在睡夢中遭到攻擊，他通報有數件珠寶與奢侈品被盜走。檢方還說，這些竊賊盜用鑰匙，可能構成犯罪加重因素。

1名警方消息人士透露，這名被害人被聲響吵醒後，頭部遭到攻擊，歹徒隨後逃逸。

這名人士還說，嫌犯帶走名錶、胸針與其他貴重物品，屋主損失估計介於600萬至700萬歐元。據被害人說法，闖入的竊賊有2人。（譯者：高照芬/核稿：張正芊）1150131