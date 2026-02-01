中國人大代表巴黎被劫2.6億財物 台灣名人「她」同一區家中也曾遭殃

一名中國人大代表位於巴黎家中，上週遭盜賊闖入洗劫。路透社



中國一名全國人大代表上週在法國遭襲，2名歹徒凌晨進入他位於巴黎16區的豪華公寓家中，他遭歹徒多次攻擊頭部，被劫走多支名錶、珠寶等價值達700萬歐元（約2.6億元台幣）財物，巴黎檢方稱16區因較富裕入內竊盜猖獗，2016年10月《聯合報》發行人王效蘭同樣位於該區的家中也遭歹徒入內行搶。

《巴黎人報》、法新社等報導，法國檢方上週五（1/30）表示，事發於前一天深夜到當日清晨間，一名中國全國人大代表在他位於巴黎十六區，塞納河畔的豪華公寓中熟睡時，竊賊入內搜刮財物。

他在睡夢中被聲響驚醒，歹徒數度攻擊他頭部後搜刮名錶、珠寶、胸針等貴重物品，損失估計在600萬到700萬歐元（約2.2億到2.6億元台幣）間。受害人凌晨4點40分報案，急救人員救治後將他送醫。

檢方指出犯案現場無強行闖入痕跡，歹徒持有該戶鑰匙。報導並未揭露該人大代表姓名。

《巴黎人報》報導，巴黎十六區居民普遍較富裕，入室盜竊類犯罪嚴重，這些集團有的非常專業，由經驗老到的慣竊領導，這些首領有時直接帶頭行動，有時是在獄中籌謀擘劃。一些比較低階竊賊，則會透過Snapchat等社群媒體平台招募同夥犯案。

2016年10月，台灣《聯合報》發行人王效蘭同樣位於巴黎十六區的家中也遭2名歹徒闖入，劫走珠寶、手機等財物，價值15萬到20萬歐元（約562萬到749萬元台幣）。報導稱歹徒硬摘下她手上鑽戒，所幸她並未受傷。

