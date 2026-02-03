中國人大「加插」會議處理張又俠 《解放軍報》連3天表態

張又俠（左圖）、劉振立（右圖）被控嚴重違紀違法，遭到立案調查。翻攝百度



中共黨媒今日（2/3）報導稱，全國人大常委會將在明日（2/4）舉行會議「審議關於個別代表的代表資格」的報告。港媒分析指出，人大這次緊急「加插」會議，可能涉及先前被調查的中共中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立。

《人民日報》今日報導指出，14屆全國人大常委會委員長會議2日上午在北京舉行，會議決定，14屆全國人大常委會第20次會議4日在北京舉行，將審議「關於個別代表的代表資格」的報告。

香港《星島日報》表示，人大常委會通常在月底舉行，2月底還將召開會議，為3月初的全國人大會議做準備。這次緊急「加插」會議，而且只有1天，外界猜測可能涉及免除張又俠的國家中央軍委副主席以及劉振立的國家中央軍委委員職務，同時也免除兩人的全國人大代表資格。

報導同時表示，中共中央軍委和國家中央軍委是「一套人馬、兩塊招牌」。

中國國防部上週六（1/24）宣布，張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法，正被立案調查。現年75歲的張又俠是中共中央軍委第一副主席，在軍中地位僅次於習近平。他落馬的消息讓不少中國情勢專家錯愕。

在張又俠落馬後，《解放軍報》連續3天發表評論。在昨日的評論中稱，堅決查處張劉，「清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分，激盪的是奮鬥攻堅的精氣神」。文章還說，要深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的規律大勢，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。

