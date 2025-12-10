中國人害自己人不手軟！旅遊網紅在南非遭同胞綁架 還被強制「取精榨金」

中國害自己人不手軟！旅遊網紅在南非遭同胞綁架，還被強制「取精榨金」。圖／翻自微博、抖音

中國旅遊網紅「藍戰非」，本月9日在網上透露自己日前到南非開普敦旅遊，卻遭到綁架、勒索錢財，甚至強制「取精」，而且對他下手的凶手，竟然就是中國同胞「自己人」！

藍戰非說，中國綁匪早已知道他會從開普敦前往南極，於是打聽到他搭機飛抵開普敦的時間。等到藍戰非下機後，疑似是凶手的人自稱是他的粉絲，希望能和他一起在開普敦逛逛，但藍戰非拒絕，並自行搭計程車去飯店。

沒想到凶手直接追到飯店，並與飯店人員串通好，接著在凌晨0時多，帶著2個非裔人士使用房卡闖進房間，更拿著刀械架在他的脖子上，威脅拿出300萬人民幣（約新台幣1320萬元）。不僅如此，這群中國綁匪還把藍戰非的衣服扒光，並收集他的口水、毛髮等，並強制「取精」，目的就是要製造假性侵案件來栽贓藍戰非。他也稱，當時還被迫簽下各種欠款文件，歹徒還拿出女性衣服逼他搓揉。

藍戰非驚恐地說，綁匪直到清晨4、5時才離開，同時還放狠話要他早上搭機滾回中國，否則就會沒命。藍戰非獲得自由後，連忙向中國大使館求助，由外交人員陪同向南非警方報案。

藍戰非公布這起「驚魂記」後，引發中國網友熱烈討論，就有網友直呼：「南非真的不意外！」、「當地治安極差，隨便花個錢就能買通。」不過也有網友質疑這是藍戰非自導自演的「假案件」，但藍戰非也出示他和中國大使館人員的對話擷圖，並強調以他的粉絲量，根本不需要為了流量造假。



