中國人形機器人測試「1動作」飛踢工程師下體 馬斯克也「哭」了
中國人形機械人近年發展持續吸引全球目光，不斷引起Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的關注。日前藝人王力宏在成都舉辦演唱會，就使用6台人形機器人伴舞，精準動作讓人驚豔。另外，近日中國宇樹科技（Unitree）的G1人形機械人進行測試，本該跟著工程師做同樣動作的機器人，卻因工程師位置站太靠近，造成機器人直接飛踢工程師下體，工程師當場痛到蹲下。影片被轉發後，馬斯克也在評論區留下「笑哭😂」表情，引發全球熱議。
Tesla旗下Cybertruck首席工程師，近日在社交平台X上，轉發了一段中國宇樹科技G1人形機械人進行同步模擬動作測試的影片。只見影片中，G1機械人起初與工程師的動作同步流暢，工程師做什麼動作，機械人就跟著做。
但在下一個動作時，工程師進行一個左腳飛踢時，卻沒注意機械人已經相當靠近自己，於是G1機械人也跟著一個左腳飛踢，不偏不倚就直接踢中工程師的「重要部位」。工程師當場痛得蹲下，而一旁的G1機械人也同步做出蹲下的姿勢，畫面滑稽，但也讓所有人「感覺好痛」。
對此，馬斯克也在Cybertruck首席工程師帖文的評論區現身，發布了一個「笑哭😂」的表情符號。
該影片也迅速在中國網路引發熱議，有網民幽默調侃「機械人是笑彎了腰嗎」、「我踢我自己」；也有網民疑問：「這是巧合還是故意的？對於靠精確的算法來控制動作的機械人，你告訴我這是計算失誤，我是不信的。」
另外12月19日，馬斯克曾在X平台轉發了另一段影片，王力宏在成都演唱會上，與6台宇樹科技G1人形機械人共同演繹《火力全開》。影片中，機械人身著銀色戰袍，動作不僅與王力宏及真人伴舞高度同步，整齊流暢，最後更精準卡點完成了高難度的「韋伯斯特空翻」，馬斯克當時給予評價「令人印象深刻」（Impressive）。
