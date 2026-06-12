中國人形機器人領先、美國 2028 趕上 上銀、宇隆等台廠卡位

【緯來新聞網】全球人形機器人產業正進入加速發展期，但中美兩大陣營的量產進度出現明顯落差。根據 DIGITIMES 分析師白心瀞指出，中國業者已率先進入萬台級量產階段，美系業者則預估要到 2028 年才能跟上。

圖／Tesla YouTube

DIGITIMES 預測，全球人形機器人量產數量將從 2026 年的 3.8 萬台逐年攀升至 2030 年的 18.3 萬台，今年中國業者占據約九成產量，宇樹、優必選、智元、銀河智能等多家業者均已宣布萬台級量產計畫，AI 決策軟體多為自研，在整機開發上具備從零組件、模組到整機的完整本地供應鏈，並以成本導向、持續提高國產化比例為策略主軸。



相較之下，美系業者整體進度稍慢，缺乏本地供應鏈，仰賴日本與台灣等亞洲供應鏈，並開始將地緣政治風險納入採購考量，有意提高中國以外的採購比例，這對台廠而言是結構性的布局機會。



目前人形機器人的關節零組件約占整體硬體成本六成，但各家設計尚未出現主流規格，仍處於少量客製化階段。日本業者在滾珠螺桿、線性滑軌、諧波減速機等傳動元件占據主導地位；中國業者供應鏈完整但缺乏全球指標業者；台廠則在滾珠螺桿與線性滑軌和日本並列主要供應來源，並在馬達領域具備小尺寸、高效率的差異化優勢。



剖析台廠供應鏈，滾珠螺桿與線性滑軌由上銀、全球傳動、直得科技、銀泰切入，上銀更是全球線性滑軌第二、滾珠螺桿第三大業者；諧波減速機方面有上銀、鈞興、盟英、台灣精銳、宇隆；行星減速機則有台灣精銳、宇隆、利茗；無刷直流馬達方面，上銀、台達電、東元、廣宇具備供應能力；馬達驅動晶片則以新唐、盛群為代表，多家台廠也已開始結盟，布局模組化致動器，部分採日台合作模式推進。



在美系業者中，特斯拉（Tesla）Optimus V3 是目前進度最受矚目的指標。市調機構 Counterpoint Research 指出，特斯拉供應鏈體系已趨於成熟，2026 年下半年單機製造成本預估逾 6 萬美元，全新設計的 22 自由度靈巧手約占整體物料成本近兩成，是最具價值的核心零組件之一。



為配合特斯拉未來每週生產 20,000 台 Optimus 的量產目標，主要一級供應商（Tier 1）正積極擴充中國及海外產能，以因應未來需求成長。 Counterpoint Research 研究副總監 Ethan Qi 表示，特斯拉這次擁有更成熟的供應鏈與 AI 基礎，Optimus 的量產速度有望遠快於當年 Model S 和 Model 3 的成長歷程，有望成為市場領導者之一。

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