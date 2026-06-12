中國人形機器人8天賣破3千台！AI女友讀懂你，網嗨喊：以為是真人

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網友直呼「第一眼以為是真人」！AI擬真另一半時代真的來了嗎？「人形機器人」市場再掀話題，中國機器人龍頭優必選（UBTECH）旗下品牌UWORLD（優世界），於6月2日在京東平台正式啟動「U1系列」人形機器人預售，主打「家用情感陪伴」市場。令人意外的是，這款全尺寸超仿生人形機器人猶如真人外表樣貌，上架短短8天，預購量便突破3,000台，讓不少業界人士直呼成績相當驚人。

甩開冰冷機械感 外觀極似真人

隨著生成式AI技術快速發展，人形機器人逐漸從工業場景走向家庭生活已非新聞，而U1的亮相，也被視為家用AI機器人市場的重要里程碑。U1最大的特色，在於徹底顛覆大眾對機器人的既定印象。產品提供男女2種版本，男款身高183公分、體重42公斤，以西裝搭配眼鏡打造紳士形象；女款則身高168公分、體重35.2公斤，擁有長髮設計與細膩的面部神態。

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特別的是，U1外殼採用高仿真矽膠材質包覆，能模擬人類肌膚、毛髮與膚色質感，整體視覺效果高度擬真，甚至達到接近真人的程度，大幅降低傳統機器人的距離感。

• 男款（紳士形象）： 身高 183 公分、體重 42 公斤，穿著深色西裝並配戴眼鏡。

• 女款（長髮外貌）： 身高 168 公分、體重 35.2 公斤，具備細膩的面部神態。

• 高仿真外殼： 採用高仿真矽膠材質包覆，模擬人類的膚色、毛髮與肌膚質感，視覺上幾乎以假亂真。

技術亮點 表情動作更自然

88 個自由度（Degrees of Freedom，運動關節）：在硬體技術方面，U1搭載高達88個自由度（運動關節），遠超目前特斯拉 Optimus 機器人（約 40 個）兩倍多的設計。



這些自由度分布於頭頸、胸腔、雙臂、雙手與雙腿等部位，讓機器人能呈現更細緻的表情變化與肢體動作。無論是點頭、微笑、揮手，甚至是細微的情緒表達，都能展現更自然流暢的互動體驗，減少機傳統機器人常見的僵硬感。 內建情感AI，能記住喜好與陪伴成長：U1主打核心賣點為「情感陪伴」。官方表示，U1內建生成式情感模型，不僅能進行自然語言對話，還會即時監測使用者的語氣、表情與說話速率，評估當下情緒狀態，並給予具同理心的回應，透過長期互動逐步學習使用者的生活習慣與個人偏好，進一步調整自身的互動模式與性格設定，在支援Wi-Fi連線與內建AI學習能力輔助下，讓陪伴體驗更貼近真人互動。 本地加密隱私：官方強調所有互動記憶與個人資料皆採用「本地端加密儲存」，不會任意上傳雲端，以降低個資外洩風險。

仿真人形機器人讀懂你！UWORLD啟動「U1系列」人形機器人，預售推8天賣破3千台，掀網嗨喊：以為是真人。圖片來源：FB@UBTECH Robotics

目前限制與條款

續航力過短： 儘管U1話題十足，但距離真正成為全能家庭助手仍有一段距離。目前產品單次充電續航時間約為2至4小時，對於全天候陪伴需求來說仍顯不足。

地形限制： 雖然具備平地行走、起身與坐下等基本能力，但暫不支援上下樓梯和複雜地形移動。

不支援二次開發： 另一項限制，則是官方不開放二次開發，使用者無法自行安裝額外功能或擴充應用程式，未來功能更新將完全由原廠主導。

僅限成年人購買使用： 官方嚴格限制購買資格，主要是避免未成年人心智未成熟，對這種高仿真人產生嚴重的心理混淆或過度依賴。

價格與預售內容

目前官方先前已宣布，即日起至7月15日開放首波預購，最快9月交貨，消費者只需支付3,000元人民幣訂金即可參與預購，且預計將於6月30日正式公布最終售價。根據業界推估，U1價格可能落在1.5萬至3萬美元之間，換算約新台幣45萬至90萬元。目前市場上流傳的價格，多為前期的預估或占位價。

AI電影夢成真？

過去人形機器人多半存在於工廠、實驗室或展示場合，如今隨著生成式AI與機器人技術快速成熟，「家用人形機器人」正逐步走向消費市場。U1的熱銷顯示，市場對於「AI陪伴者」的接受度可能比外界預期更高。然而，高昂售價、續航能力與實際使用價值，仍是未來能否大規模普及的重要考驗。U1究竟能否成為真正進入家庭的「AI家人」，或只是科技發展過程中的過渡產品，答案或許很快就會在市場上揭曉。

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