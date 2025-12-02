中國人怕了？「偽裝台灣護照」出國旅遊 網嗆丟臉怒轟：別冒充台灣人

大陸中心／陳慈鈴報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」說，引起中日關係緊張，中國還祭出「禁日令」試圖影響日本觀光，但殊不知此舉實際上是在打自己的臉，中國旅客差勁的品性也再度受到外界檢視。對此，有中國人似乎為了避免出國因為國籍遭到排擠，竟然突發奇想在中國護照外面套上台灣護照的皮套，企圖混淆視聽。此舉讓許多台灣網友直呼丟臉，還怒轟「不要冒充台灣人！」

一名身為旅日台僑的網友於《Threads》發文呼籲中國人，「請不要使用台灣或日本的護照套！」他還於文中轉發了一段影片及一張中國購物網站淘寶的商品資訊截圖。影片中可以看到，有人拿著一本夾著人民幣的中國護套，外面竟然套上了台灣護照的皮套。不只如此，淘寶也明目張膽的販售著是日本護照的皮套，一個優惠價只要人民幣135.24元（約新台幣601元）。

這則貼文曝光後，很多網友都看不下去，對於偽裝台灣護照的行徑感到不齒，紛紛表示，「自己知道當中國人很丟臉了嗎」、「直接辱華」、「知道拿中國護照丟臉了，還算有救，只是做法不可取」、「這位使用台灣護照皮套的中國人，承認台灣是獨立國家耶！這位沒有叛國嗎？趕快向中國檢舉」。

至於中國人若偽造護照會被處罰嗎？根據《中國人民共和國護照法》第十九條規定，持用偽造或變造的護照或冒用他人護照出入國（邊）境的，由公安機關依照《出境入境管理》的法律規定予以處罰；非法護照由公安機關收繳。

不良行為，請勿模仿！

