即時中心／高睿鴻報導

國家認同一直是台灣政壇爭辯不休的議題，而國民黨的主權論述，更是常遭外界質疑「親中、親共」；最近該黨再掀爭議，竟在未獲民意直接授權的情況下，組團赴中參加「國共兩黨智庫論壇」，引發譁然。這場「國共論壇」究竟談了什麼，外界或許難知全貌，但「巧合」的是，中方似乎馬上「返還紅利」；中國文旅部昨（4）日突然單方面宣布，近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。對此，陸委會今（5）天也正式給回應了。

廣告 廣告

國共論壇剛結束，中方文旅部就片面宣稱，將開放上海民眾赴金馬旅遊，似乎想刻意展現「對台釋出善意」的訊號。此舉也引發外界熱議，台灣是否同樣有必要以善意回饋中方？以及，考量到每年也有大量台灣民眾赴中旅遊，我國是否也該同意中國的提案，讓福建及上海民眾來台觀光？對此，陸委會副主委梁文傑今日下午受訪時，首先明確回應，我國根本不曾限制、阻止特定省分的旅客來台，只有中方自己祭出禁令。

快新聞／中國人想來就來？金馬旅遊突解禁 陸委會怒了：我們應該要很感恩嗎

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

他直言，當時疫情之後，我國就重新開放金馬小三通，但並沒有限制中國哪一省的民眾才能過來。梁文傑續指，是中方自行先宣布，只有福建的人能過來，後來才再增加上海。所以，雖然中方現在特別新增上海，但他也說，從我們的角度來看，台灣本來就沒有限制、調查旅客是哪一省來的人。

梁文傑接著表示，回顧疫情前的2019年，中國居民透過金馬小三通，來台觀光的人數大約是1年30萬人；但去（2025）年只剩19萬，也就是說，因為中方限制，只有福建人才能前來金馬，所以一直沒恢復到疫情前的水平。他因此直言，在我方看來，這是中國自己先祭出不合理限制、硬要將台灣的地位當成與福建省對等，現在突然說要開放，還覺得我們應該要很感恩？

快新聞／中國人想來就來？金馬旅遊突解禁 陸委會怒了：我們應該要很感恩嗎

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

至於上海居民，會不會真的有興趣特地跑到福建、廈門，然後再搭船來金門，梁文傑也說，這可能還需要一段時間觀察；因為，從上海到廈門已經是一段漫長的旅程，之後還要搭到廈門、再透過小三通來金門，是否真的有吸引力，顯然還得再評估。

所以梁文傑表示，中國雖大動作宣布「開放優惠」，但在我方看來，這似乎只是為了因應政治事件，刻意提出的「offer」；至於兩國觀光真能正常化嗎？他表示，我國依舊主張，中方得先透過「小兩會」機制，與我國相關單位進行溝通，也請對岸能盡速回覆我們。

原文出處：快新聞／中國人想來就來？金馬旅遊突解禁 陸委會怒了：我們應該要很感恩嗎

更多民視新聞報導

黃國昌質疑谷立言配合演戲 李慧芝：說法恐遭利用混淆國際視聽

縣長許淑華不顧名間鄉茶農！強推焚化爐 李慧芝：如不符規定將依程序取消

春節期間海巡署不打烊 全線戒備守護「三安」

